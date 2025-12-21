राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने रविवार को विपक्ष के एसआइआर के विरोध किए जाने को लेकर कहा कि पहले भी देश में SIR हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वे आज इस मामले पर इतने परेशान हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पटना में मीडिया से बातचीत में सरावगी ने कहा कि पहले उन लोगों ने फर्जी वोटिंग करवाई थी और अब एसआइआर का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ मकसद यह है कि बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से न हटें और घुसपैठिए यहां वोट देते रहें।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव से पहले बिहार में भी यह एसआईआर का मुद्दा उठाया था, लेकिन जनता ने क्या किया? जनता गलत जानकारी फैलाने वालों को छोड़ने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की सरकार भी एसआइआर का विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि घुसपैठियों एवं बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया। अब वे जाग जाएं। एसआइआर पर गलत बात करना छोड़ दें, नहीं तो आगे पश्चिम बंगाल और असम में भी सूपड़ा साफ हो जाएगा।