    बिहार में सबक म‍िला, अब जाग जाएं राहुल गांधी; BJP के प्रदेश अध्‍यक्ष ने SIR का व‍िरोध करने पर दी नसीहत

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी को एसआईआर का विरोध करने पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में सबक मिलने के बाद राहुल गां ...और पढ़ें

    मारवाड़ी सम्मेलन के अभिनंदन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष संजय सरावगी। जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय सरावगी ने रविवार को विपक्ष के एसआइआर के विरोध किए जाने को लेकर कहा कि पहले भी देश में SIR हुए हैं, लेकिन विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वे आज इस मामले पर इतने परेशान हैं।

    पटना में मीडिया से बातचीत में सरावगी ने कहा कि पहले उन लोगों ने फर्जी वोटिंग करवाई थी और अब एसआइआर का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ मकसद यह है कि बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से न हटें और घुसपैठिए यहां वोट देते रहें। 

    उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चुनाव से पहले बिहार में भी यह एसआईआर का मुद्दा उठाया था, लेकिन जनता ने क्या किया? जनता गलत जानकारी फैलाने वालों को छोड़ने वाली नहीं है। 

    पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वहां की सरकार भी एसआइआर का विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि घुसपैठियों एवं बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। 

    बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया। अब वे जाग जाएं। एसआइआर पर गलत बात करना छोड़ दें, नहीं तो आगे पश्चिम बंगाल और असम में भी सूपड़ा साफ हो जाएगा।

    स्वागत की जोरदार तैयारी, कार्यकर्ताओं में उत्साह

    सरावगी ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नवीन 23 दिसंबर को अपनी कर्मस्थली पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचेंगे।

    उनके आगमन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पटना के लोगों में उत्साह है। ‎पटना के मिलर स्कूल में आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है।

    सरावगी ने स्वयं समारोह स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और जो भी कमियां थीं, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा भी साथ थे।

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का अद्भुत और ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी है। ‎पटना हवाई अड्डे से लेकर मिलर स्कूल के मैदान के बीच कई स्थानों पर तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं। मोर्चा के अधिकारियों से इस स्वागत समारोह को ऐतिहासिक बनाने की अपील की।