Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से म‍िले बिहार BJP के दो नेता, कैसी रही मुलाकात, क्‍या भेंट क‍िया पीएम को? जानिए

    By Raman Shukla Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:10 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार भाजपा के दो नेताओं ने मुलाकात की। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। नेताओं ने प्रधानमंत्री को राज्य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रधानमंत्री को पुस्‍तक भेंट करतीं सैयद शाहनवाज हुसैन की पत्‍नी रेणु हुसैन व साथ में दोनों बेटे। सौ-एक्‍स

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के दो नेताओं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से भेंट की।

    पत्नी रेणु हुसैन के अतिरिक्त बेटे अरबाज हुसैन व अदीब हुसैन भी सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ थे। रेणु हुसैन ने प्रधानमंत्री को स्वलिखित काव्यसंग्रह भेंट की।

    शाहनवाज की पत्‍नी ने भेंट की पुस्‍तक

    भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री से उनकी सपरिवार मुलाकात अत्यंत आत्मीय एवं हृदयस्पर्शी रही। प्रधानमंत्री पूरे विश्व में भारत की प्रगति और सम्मान के प्रतीक हैं ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वो हर देशवासी के दिल में बसते हैं और हर कोई उन्हें दिल की गहराई से प्यार करता है। उनसे मिलना एवं उनका स्नेह पाना हर किसी की दिली ख्वाहिश है।

    मोदी से मुलाकात और उनसे मिले स्नेह आशीर्वाद को पूरे परिवार ने खूबसूरत यादों की तरह संजो लिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर देशवासी के लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं।

    उन्होंने जब से देश की कमान संभाली है, भारत हर क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है, देश तेज रफ्तार प्रगति कर रहा है और आमजनों का जीवन खुशहाल हुआ है।

    उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने भारत को पूरे विश्व में शक्तिशाली, समर्थ और सक्षम राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया है।

    ऋतुराज सिन्हा संग बिहार के विकास पर हुई सार्थक चर्चा

    ऋतुराज सिन्‍हा ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को डाॅ. आरके सिन्हा से प्रेरित पुस्तक ''द एसआईएस स्टोरी'' दी। बिहार चुनाव उपरांत हुई इस भेंट को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी बताया।

    कहा कि प्रधानमंत्री का स्नेह, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बिहार के विकास, उसकी संभावनाओं एवं भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा हुई।

    Rituraj

    प्रधानमंत्री ने बिहार के तीव्र, संतुलित एवं सर्वसमावेशी विकास हेतु अपने स्पष्ट और दूरदर्शी दृष्टि को साझा किया। युवाओं, कौशल विकास, औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, रोज़गार सृजन एवं सुरक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण को उन्होंने प्रमुख प्राथमिकताओं में बताया।

    ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात ने उन्हें आगे के कार्य और योगदान हेतु नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान की है। मुलाकात अत्यंत आत्मीय और हृदयस्पर्शी रही।

    प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है, देश तेज रफ्तार प्रगति कर रहा है। आमजनों का जीवन खुशहाल हुआ है।