Bihar: मार्शलों ने BJP विधायक को बिहार विधानसभा से निकाला, संजय सिंह बोले-बिहार में आपातकाल लागू

जागरण डिजिटल, पटना। भाजपा नेता विजय सिंह की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार विधानसभा के मानसूत्र सत्र के चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। मार्शल ने भाजपा नेताओं को उठाकर सदन से बाहर कर दिया।

बिहार विधानसभा में भाजपा नेताओं के हंगामा करने पर मार्शल ने भाजपा विधायक संजय सिंह को टांगकर सदन से बाहर कर दिया। इसपर भाजपा विधायक संजय सिंह ने प्रतिक्रिया भी दी।

उन्होंने कहा कि मैं कल की घटना की निंदा कर रहा था। कल राज्य सरकार के किये गये अत्याचार के बारे में बोल रहा था। अचानक, अध्यक्ष ने मार्शलों से मुझे ले जाने के लिए कहा और उन्होंने मुझे विधानसभा भवन से बाहर निकाल दिया। मुझे चोट लगी है।

संजय सिंह ने कहा कि यह सरकार हमें न तो विधानसभा भवन में और न ही सड़कों पर बोलने दे रही है। उन्होंने बिहार में आपातकाल लागू कर दिया है।

#WATCH | " I was condemning yesterday's incident, was speaking about the atrocities done by the state govt yesterday. Suddenly, Speaker asked the marshals to take me away and they threw me out of the Assembly house...this govt is not letting us speak neither in the Assembly house… https://t.co/2XC0gEPESV pic.twitter.com/YtK3GlXsJN— ANI (@ANI) July 14, 2023