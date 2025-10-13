Language
    BJP मंगल और सम्राट को लड़ाएगी चुनाव? नंदकिशोर का टिकट कटा, अब जानिए कौन दिग्गज कहां से मैदान में उतरेगा

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:47 PM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी बिहार में आगामी चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काटे हैं और नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया है। इस बार मंगल पांडेय और सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ेंगे। नंदकिशोर यादव का टिकट कट गया है। पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी करेगी।

    उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय को सिवान से बने प्रत्याशी

    राज्य ब्यूरो, पटना। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति ने नीतीश सरकार में मंत्री एवं एमएलसी को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया है। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ मंत्री मंगल पाण्डेय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम के अतिरिक्त अन्य कई पूर्व सांसद को मैदान में उतारने जा रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय को सिवान से प्रत्याशी बनाने की तैयारी है।

    वहीं, मौजूद विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव एवं कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा टिकट कट गया है। अरुण कि जगह पार्टी संजय गुप्ता एवं नंदकिशोर की जगह रत्नेश कुशवाहा को लड़ाने का निर्णय किया है। इसी तरह गोह के पूर्व विधायक मनोज शर्मा को अरवल से मैदान में उतारने की तैयारी है।

    निर्वतमान 25 से अधिक विधायकों के टिकट काट दिए गए है। इसमें मिश्री लाल यादव, भागरथी देवी, रश्मि वर्मा, विजय खेमका, विनोद नारायण झा, विनय बिहारी जैसे कई सीटिंग विधायकों की पार्टी ने छूट्टी कर दी है। 

     

    एनडीए प्रत्याशियों के 15 से पर्चा भरने का शुरू होगा क्रम, भव्य होगी नामांकन सभा


    एनडीए की ओर सोमवार को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके उपरांत मंगलवार को नामांकन संबंधित तैयारियां पूरी करने की सूचना प्रत्याशियों को दे दी जाएगी। बुधवार से प्रत्याशियों के नामांकन का क्रम शुरू हो जाएगा। पहले चरण के लिए तीन दिनों संपन्न होने वाले प्रत्याशियों के नामांकन सभा को भव्य बनाने की तैयारी है। 15 से 17 अक्टूबर के बीच संपन्न होने वाली नामांकन सभा में भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाने की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं, 20 केंद्रीय मंत्री भी विभिन्न नामांकन सभा में संबोधित करने बिहार आएंगे। पहले दिन भाजपा की ओर सात एवं जदयू की ओर तीन हेलिकाप्टर का प्रबंध किया गया है।