Bihar BJP Candidate List: बीजेपी ने तैयार कर ली प्रत्याशियों लिस्ट, बस दिल्ली में मुहर लगने का इंतजार

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार भाजपा में पखवाड़े भर की जोड़ तोड़, गुणा-गणित एवं विभिन्न समीकरण की कसौटी पर कसने के उपरांत रविवार देर शाम प्रत्याशियों की सूची अंतिम मुहर लग जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की ओर से रविवार शाम में राष्ट्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है।

पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अतिरिक्त अन्य नेता सम्मिलित होंगे।

दिल्ली में दो दिनों तक बैठक इससे पहले संभावना है कि दोपहर उपरांत राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के मध्य भी सीटों बंटवारे का काम पूरा हो जाए। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में दो दिनों तक चली लंबी बैठकों के उपरांत अब सूची को अंतिम रूप दे दिया है।

बताया जा रहा है कि प्रदेश चुनाव समिति एवं केंद्रीय चुनाव समिति के बीच प्रत्याशियों को लेकर सहमति बन चुकी है। अब भाजपा शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति के उपरांत इंटरनेट मीडिया पर सूची जारी की जाएगी। सहयोगी दलों के साथ भी तालमेल की स्थिति साफ हो गई है, वहां के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं।

युवा एवं नए चेहरों को मौका वहीं, कुछ विभिन्न दलों की ओर से खींचतान वाली सीटों पर अभी भी अंतिम परामर्श जारी है। उम्मीदवार चयन में सामाजिक समीकरण एवं स्थानीय जीत की संभावना को प्रमुखता दी जा रही है। भाजपा इस बार युवा एवं नए चेहरों को भी पर्याप्त मौका देने के मूड में है, जबकि कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है।

दिल्ली से लौटे बिहार भाजपा के नेताओं का कहना है कि कुछ भाजपा प्रत्याशियों को नामांकन तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। पार्टी प्रदेश भर में पहले से ही बूथ स्तर तक की तैयारियों में जुटी है और टिकट घोषित होते ही उम्मीदवार मैदान में सक्रिय हो जाएंगे।