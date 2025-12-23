बिहार में बिजली बिल बकाया रहने पर ठेकेदारों को टेंडर से दूर रखेगा पीएचईडी, मंत्री ने दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) के मंत्री संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को पूर्णिया प्रक्षेत्र अंतर्गत 36 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। कहा कि बिजली बिल लंबित रहने के कारण जलापूर्ति बाधित होना गंभीर प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी।

पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, धमदाहा एवं अररिया में विद्युत बिलों का भुगतान 40 प्रतिशत से कम है। इस कारण संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई। मंत्री ने कहा कि जिन ठेकेदारों द्वारा विद्युत भुगतान नहीं किया जाएगा, वे विभागीय निविदाओं में भाग लेने के हकदार नहीं होंगे। अगर देरी से भुगतान पर सरचार्ज (डीपीएस) लगता है, तो वह अतिरिक्त राशि संबंधित सहायक अथवा कार्यपालक अभियंता के वेतन से वसूली जाएगी।

पूर्णिया प्रक्षेत्र पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है। मंत्री ने निर्देश दिया कि यहां शुद्ध पेयजल की आपूर्ति में किसी भी तरह की ढिलाई पर कार्रवाई तय है। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में आयरन रिमूवल प्लांट का संचालन नियमित हो।निर्धारित अवधि में फिल्टर मीडिया नहीं बदलने वाले ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई हो।