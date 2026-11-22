राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति के बाद बीएड कॉलेज को बहुविषयक संस्थानों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुरूप है।

इसमें वर्ष 2030 तक सरकारी और गैरसरकारी बीएड कॉलेज को बहुविषयक संस्थान में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इन कॉलेज में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के स्नातक स्तर की भी पढ़ाई होगी। उच्च शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार बीएड कॉलेज अब केवल शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इन बीएड कॉलेज में स्नातक के अलावा कौशल आधारित और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। आवश्यकतानुसार एकल बीएड कॉलेज को नजदीक के अन्य डिग्री कॉलेज में मर्ज भी किया जाएगा।