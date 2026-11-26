राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विमानन सुरक्षा को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब बिहार उड्डयन संस्थान में कार्यरत विमानन कर्मियों और प्रशिक्षु पायलटों की नशीले एवं मन को प्रभावित करने वाले पदार्थों (साइकोएक्टिव सब्सटेंस) के सेवन की जांच होगी।

इसके लिए विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 प्रतिशत कर्मियों और प्रशिक्षु पायलटों का चयन रैंडम तरीके से कर उनकी जांच कराई जाएगी। वहीं, नए विमानन कर्मियों की तैनाती और नए प्रशिक्षु पायलटों के प्रवेश से पहले भी जांच अनिवार्य होगी। जांच रिपोर्ट पाजिटिव आने पर कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था तक्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एसपीओ लागू करने का उद्देश्य विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करना और विमानन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों की कार्यक्षमता तथा सतर्कता बनाए रखना है। प्रयोगशाला में कराई जाएगी जांच यह व्यवस्था नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। एसओपी के अनुसार सभी जांच एनएबीएल अथवा एनएबीएच से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराई जाएगी। नमूना संग्रह बिहार उड्डयन संस्थान परिसर स्थित बीए टेस्ट रूम में होगा। इस दौरान विभाग के मेडिकल अफसर मौजूद रहेंगे और प्रयोगशाला का प्रशिक्षित कर्मचारी नमूना लेगा। जांच के लिए संबंधित व्यक्ति को शुल्क सीधे प्रयोगशाला में जमा करना होगा।