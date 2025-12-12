राज्य ब्यूरो, पटना। Assistant Professor Recruitment: राज्य के विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी।

आयोग ने शिक्षा विभाग को भेजे प्रस्ताव में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की तैयारियों की जानकारी दी थी। शिक्षा विभाग द्वारा अब प्रत्येक विश्वविद्यालय को नियुक्ति संबंधी पैनल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।