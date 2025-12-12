Bihar: राजनीति विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर आ गया अपडेट, शिक्षा विभाग ने अनुशंसा पर लगाई मुहर
राज्य ब्यूरो, पटना। Assistant Professor Recruitment: राज्य के विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के 276 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी।
आयोग ने शिक्षा विभाग को भेजे प्रस्ताव में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की तैयारियों की जानकारी दी थी। शिक्षा विभाग द्वारा अब प्रत्येक विश्वविद्यालय को नियुक्ति संबंधी पैनल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी।
उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक जिन विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी उनमें पटना विश्वविद्यालय (PU), वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU), मगध विश्वविद्यालय (MU), मुंगेर विश्वविद्यालय (Munger University), पूर्णिया विश्वविद्यालय (Purnia University), बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU), बीएन मंडल विश्वविद्यालय (BN Mandal University), ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU), कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (KSDSU) और जयप्रकाश विश्वविद्यालय (JPU) शामिल हैं।
कुलपतियों की बैठक स्थगित
राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शनिवार को शिक्षा विभाग में होने वाली बैठक स्थगित हो गई। हर माह के दूसरे शनिवार को शिक्षा विभाग के साथ कुलपतियों की बैठक होती है। लेकिन, यह बैठक आदेश तक के लिए स्थगित हो गयी है।
निदेशक ने की उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यकलापों की समीक्षा
उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय के कार्यकलापों की समीक्षा की। बैठक में डीसी विपत्रों के समायोजन एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा कर लंबित राशि के समायोजन के शीघ्र समायोजन के आदेश दिया गया।
विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के मामले में संबंधित विश्वविद्यालयों से पत्राचार करने का निर्देश दिया गया। लंबित न्यायिक मामले में ससमय तथ्य विवरणी तैयार कर प्रतिशपथ पत्र दायर करने को कहा गया।
उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने प्रशाखा के कार्यों की प्राथमिकता तय कर कार्यों को निबटायें। बैठक में शिक्षा विभाग के परामर्शी बैद्यनाथ यादव सहित सभी उप निदेशक, अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी शामिल थे।
