Bihar Assembly Speaker: प्रेम कुमार बन सकते हैं नए स्पीकर, गया टाउन से 9वीं बार बने हैं विधायक

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुटी है। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं, अब विधानसभा के नए स्पीकर का नाम भी सामने आ गया है। भाजपा के सीनियर लीडर प्रेम कुमार नए स्पीकर बन सकते हैं। प्रेम कुमार गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने हैं। प्रेम कुमार की उर्म 70 वर्ष है। उन्हें बीजेपी के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक माना जाता है।

गया टाउन में 9वीं बार प्रेम कुमार ने हासिल की जीत गौरतलब है कि गया शहरी विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रेम कुमार ने 9वीं बार अपनी सीट बरकार रखी है। उन्होंने अपनी सीट को बचाते हुए कांग्रेस उम्मीदवार अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव को करारी मात दी है।

प्रेम कुमार ने सबसे पहले 1990 में गया शहरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। वहीं, अब 2025 तक उन्होंने सीट लगातार बरकरार रखी है। प्रेम कुमार को हराने के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस, राजद और वामदल हर विधानसभा चुनाव में काफी मशक्त की। विपक्षी पार्टियों के हर मंसूबे पर प्रेम ने पानी फेरने का काम किया। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बरकरार रखे हुए हैं।