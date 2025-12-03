राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अभिभाषण के दौरान माइक और साउंड सिस्टम में आई गड़बड़ी की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के सचिव को भी बुलाया है। विस अध्यक्ष ने प्रभारी सचिव ख्याति सिंह को निर्देश दिया कि वह 24 घंटे के भीतर भवन निर्माण विभाग से इस प्रकरण पर रिपोर्ट की मांग करें। विस अध्यक्ष आज करेंगे बैठक, भवन निर्माण के सचिव भी बुलाए गए राज्यपाल बुधवार को जब विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे, माइक और साउंड सिस्टम में खराबी आ गई। देर तक राज्यपाल की आवाज सदस्याें तक नहीं पहुंच पा रही थी।

प्रेस दीर्घा में बैठे मीडियाकर्मी भी कुछ नहीं सुन पा रहे थे। यहां तक कि इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण देख रहे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि गड़बड़ी कहां है। विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी सहित कई सदस्यों ने अभिभाषण न सुन पाने की शिकायत की। राज्यपाल ने कहा कि वे तेज बोलूंगा तो आप तक आवाज पहुंच जाएगी। इसके काफी देर बाद उनका अभिभाषण सुनने लायक हो पाया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। विधानसभा की बैठक समाप्त होते ही उन्होंने सभा की प्रभारी सचिव ख्याति सिंह के अलावा संबंधित अधिकारियों से के साथ बैठक की।

विस की व्यवस्था में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे: प्रेम कुमार प्रभारी सचिव को कहा कि व्यवधान के लिए जिम्मेवारी तय करें। कोई भी दोषी हों, उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि विधान सभा से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में कमी वे बर्दाश्त नहीं करेंगे।