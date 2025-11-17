बिहार में प्रोटेम स्पीकर बनने की रेस में 10 बार के विधायक हरिनारायण सिंह, पैनल में इस 2 नामों की चर्चा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का पैनल तैयार हो रहा है। आठ बार से अधिक कार्यकाल वाले विधायकों का नाम इसमें शामिल होगा। हरनौत के जदयू विधायक हरिनारायण सिंह का कार्यकाल सबसे अधिक है। वे छह बार चंडी और चार बार हरनौत से विधायक चुने गए हैं। उनकी उम्र 84 वर्ष है। वे उम्र भी सभी विधायकों से बड़े हैं। कार्यकाल के लिहाज से नौंवी बार निर्वाचित होने वाले दो विधायक हैं-जदयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के प्रेम कुमार। आठवीं बार विधायक बने भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी इस पैनल में शामिल हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रोटेम स्पीकर की जवाबदेही नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की होती है। उन्हीं की देखरेख में विधानसभा अध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है। 18 वीं विधानसभा की बैठक कब बुलाई जाएगी, इसका निर्णय नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में होगा।