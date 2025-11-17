Language
    बिहार में प्रोटेम स्पीकर बनने की रेस में 10 बार के विधायक हरिनारायण सिंह, पैनल में इस 2 नामों की चर्चा

    By Arun Ashesh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे अनुभवी विधायक हरिनारायण सिंह का नाम सबसे आगे है। उनके साथ बिजेंद्र प्रसाद यादव और प्रेम कुमार भी पैनल में शामिल हो सकते हैं। 

    जदयू विधायक हरिनारायण सिंह। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर का पैनल तैयार हो रहा है। आठ बार से अधिक कार्यकाल वाले विधायकों का नाम इसमें शामिल होगा।

    हरनौत के जदयू विधायक हरिनारायण सिंह का कार्यकाल सबसे अधिक है। वे छह बार चंडी और चार बार हरनौत से विधायक चुने गए हैं। उनकी उम्र 84 वर्ष है। वे उम्र भी सभी विधायकों से बड़े हैं।

    कार्यकाल के लिहाज से नौंवी बार निर्वाचित होने वाले दो विधायक हैं-जदयू के बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के प्रेम कुमार। आठवीं बार विधायक बने भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी इस पैनल में शामिल हो सकता है।

    प्रोटेम स्पीकर की जवाबदेही नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की होती है। उन्हीं की देखरेख में विधानसभा अध्यक्ष का भी निर्वाचन होता है। 18 वीं विधानसभा की बैठक कब बुलाई जाएगी, इसका निर्णय नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में होगा।

    20 नवंबर को 10 वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। उसी में विधानसभा की बैठक और प्रोटेम स्पीकर का नाम तय होगा।

    मंत्रिमंडल का वह प्रस्ताव राजभवन को भेजा जाएगा। 17 वीं विधानसभा का गठन 22 नवंबर 2020 को हुआ था। मंत्रिमंडल ने इसे विघटित करने की अनुशंसा की है। इस 19 नवंबर को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। विधानसभा की पहली बैठक के दिन से ही कार्यकाल की गणना होती है।

