    बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों सुस्त पड़ा नामांकन? सामने आई हैरान कर देने वाली वजह

    By PRABHAT RANJANEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। इसके कई कारण हैं, जिनमें उम्मीदवारों में उत्साह की कमी, राजनीतिक दलों द्वारा सूची जारी करने में देरी, सही समय का इंतजार और आवश्यक दस्तावेजों को जुटाने में लगने वाला समय शामिल हैं। इन कारणों से नामांकन प्रक्रिया सुस्त पड़ गई है।

    प्रभात रंजन, पटना। विधानसभा चुनाव का नामांकन करने खाली पेट जाएं या कुछ खाकर। कपड़े कैसे पहनें। नामांकन का उचित समय क्या होगा। ऐसी जानकारियों के लिए प्रत्याशी ज्योतिषयों के पास पहुंच रहे हैं। चुनावी रण में विजय रथ के आगे कोई बाधा न आए इसके लिए प्रत्याशी तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं।

    अगर कुंडली में कोई दोष है तो उसे भी दूर करवाने की उपाय ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर चुनावी जीत में जो भी बाधा आ रही है उसे दूर करने के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित राकेश झा ने बताया की कई प्रत्याशियों ने नामांकन तिथि के लिए परामर्श लिया है।

    उनकी कुंडली देखने के बाद कौन सा ग्रह कमजोर है, इसके बारे में उपाय बता रहे हैं। प्रत्याशियों को शक्ति पीठों के दर्शन, वहां दीपक जलाने, दान-पुण्य के अलावा कपड़ों और खान पान के बारे में भी सलाह दी जा रही है।

    राकेश झा के अनुसार नवंबर में चुनाव के समय ग्रहों की स्थति मजबूत रहेगी। शनि मीन राशि में होने से कई पुराने चेहरे टिकट से वंचित रह जाएंगे। नए चेहरे टिकट मिलने के साथ सत्ता में दावेदारी कर सकते हैं। प्रत्याशियों की कुंडली में राजयोग का संयोग भी देखा जा रहा है।

    सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र की मजबूत स्थिति होने पर मान सम्मान में वृद्धि, धन लाभ, पद-प्रतिष्ठा मिलती है। जिनकी कुंडली में सूर्य आदि ग्रह प्रबल होते हैं ऐसे लोगों की जीत की संभावना अधिक होती है।

    नक्षत्रों में रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्प, हस्त, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती आदि शुभ नक्षत्र माने गए हैं। पंडित राघव झा ने बताया की कई ऐसे प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त के लिए मोबाइल कॉल कर भी जानकारी ली। प्रत्याशियों को दिन के अनुसार सलाह दी जा रही है।

    रविवार को पान, सोमवार को दूध चावल, मंगलवार को गुड़, बुधवार को धनिया, गुरुवार को जीरा, शुक्रवार को दही एवं शनिवार को अदरक का टुकड़ा खाकर निकलना शुभ माना जाता है। नामांकन के दिन सफेद घोड़ा, बैल, गाय, हाथी, मछली, चिड़िया या मोर का दर्शन हो या उसके चित्र देखकर जाएं तो शुभ होगा।