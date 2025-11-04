Language
    Bihar Election: प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का आज शाम थम जाएगा शोर, पार्टियों ने झोंकी ताकत; 121 सीटों पर होगी वोटिंग

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के प्रचार का शोर मंगलवार की शाम थम जाएगा। इसके उपरांत प्रत्याशियों के पास स्थानीय समर्थकों के साथ मात्र 24 घंटे का समय घर-घर जाकर मतदाताओं के मनुहार का समय शेष रहेगा।

    पहले चरण में 18 जिले के 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। 121 सीटों पर प्रथम चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता 1314 प्रत्याशियों के भाग्य काे छह नवंबर को ईवीएम में बंद करेंगे। उधर, चुनाव आयोग ने भी पर्यवेक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मतदान के लिए चुनाव मशीनरी उत्सव का माहौल सृजित करें। साथ ही बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रोत्साहित करें।

    आयोग ने मोबाइल जमा सुविधा, नई वीआईएस पर्ची, इसीआईनेट एप की लोकप्रियता, बूथों से शत प्रतिशत वेबकास्टिंग एवं मतदान रिपोर्टिंग को लेकर निर्देश दिया। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से पहले चरण में 121 सामान्य, 18 पुलिस, 33 व्यय पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं।

    दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं सर्वाधिक मतदाता

    प्रथम चरण में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा 16.239 वर्ग किलोमीटर वाला बांकीपुर विधानसभा है तो सबसे बड़ा 624.751 वर्ग किमी वाला सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र हैं। मतदाता संख्या के आधार सबसे छोटा बरबीघा विधानसभा है जहां 231998 मतदाता है।

    वहीं, सबसे अधिक मतदाता दीघा विधानसभा में 457657 हैं। प्रथम चरण में सर्वाधिक 20-20 प्रत्याशी कुढ़नी एवं मुजफ्फरपुर में जबकि सबसे कम पांच-पांच प्रत्याशी भोरे, अलौली एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं।

    कुल 45324 बूथ स्थापित किए गए हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 36733 तो शहरी क्षेत्र में 8608 बूथ स्थापित किए गए हैं। 926 बूथ महिलाओं द्वारा तो 107 बूथ का संचालन दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा। 320 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। औसतन 827 मतदाता प्रति बूथ मतदान करेंगे।

    • 1 लाख 906 सेवा मतदाता
    • 3 लाख 22 हजार 77 दिव्यांग मतदाता
    • 100 वर्ष से अधिक आयु के 6736 मतदाता हैं
    • 122 महिला एवं 1192 पुरुष प्रत्याशी हैं प्रथम चरण में