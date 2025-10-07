बिहार विधानसभा चुनाव: सीट शेयरिंग व प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री की चुनावी सभाएं होंगी तय

चुनाव की घोषणा के बाद नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं जल्द शुरू होंगी। सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। मुख्यमंत्री प्रतिदिन तीन-चार सभाएं कर सकते हैं जिनमें एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। वे हेलीकॉप्टर से विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और रोड शो भी कर सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव के तारीखों की घोषणा के बाद अब यह तय हो रहा कि एनडीए के दिग्गज किस तरह से चुनावी प्रचार को निकलेंगे। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं अगले तीन से चार दिनों के अंदर शुरू हो जाएंगी।

फिलहाल सीट शेयरिंग को अंतिम निर्णय इंतजार किया जा रहा। सीट शेयरिंग का मामला तय होने के बाद प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री की चुनावी सभाएं की तिथि विधिवत घोषित हो जाएंगी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर के तुरंत बाद नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं आरंभ हो सकती हैं। ऐसी योजना है कि एक दिन में मुख्यमंत्री तीन से चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ एनडीए के कोई वरिष्ठ नेता को भी चुनावी सभाओं में जोड़ा जाएगा।