Bihar election : दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 31.38% मतदान, गया और किशनगंज में सबसे अधिक उत्साह

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Election 2025 Phase 2 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार सुबह 11 बजे तक औसतन 31.38 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है।

कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आयोग के अनुसार, अब तक के मतदान में किशनगंज (34.74%) और गया (34.07%) जिले सबसे आगे हैं।

वहीं जमुई (33.69%), पूर्णिया (32.94%) और औरंगाबाद (32.88%) में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है।

इसके अलावा पश्चिम चंपारण (32.39%), बांका (32.91%), अररिया (31.88%), सुपौल (31.69%) और कैमूर (31.98%) जिलों में भी मतदाता बढ़-चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

हालांकि, कुछ जिलों में मतदान की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है। इनमें मधुबनी (28.66%), सीतामढ़ी (29.81%), भोजपुर (29.80%), और नवादा (29.02%) शामिल हैं।

सुबह के समय मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग, महिलाएं और पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाता भी नजर आए। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और मतदान प्रक्रिया पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, मतदान का प्रतिशत और बढ़ेगा।



राज्य के कई इलाकों में सुबह ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर जोश देखने को मिल रहा है।

कुल मिलाकर बिहार में दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में जारी है।