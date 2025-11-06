Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 Phase 1 Voting: रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव में कांटे की टक्कर, दानापुर के वोटरों ने बताया मिजाज

दीनानाथ साहनी, दानापुर। दानापुर छावनी परिषद में पिंक पोलिंग स्टेशन का बेहद खूबसूरत नजारा देखने लायक था। यहां दो मतदान केंद्र (95-96) बनाए गए थे, जिसकी साज-सज्जा इतनी शानदार थी कि मतदान के लिए आने वाली महिलाएं पिंक गेट पर रूक-रूक कर निहार रही थीं, तस्वीरें खींच रही थीं।

यही बात उनके संग ट्रैक शूट में दिख रहे पीके मिश्रा, शिवरतन मंडल, हरकिशोर शरण और रंजीत शर्मा ने दोहरायी। इस बार चुनाव में कौन-कौन से मुद्दे हैं जिसे आप लोग गंभीरता से देख रहे हैं? पीके मिश्रा तपाक से बोले-काेई मुद्दा नहीं, अपने-अपने मताधिकार को समझते हैं, विवेक से वोट देंगे।

मौके पर मौजूद सेवानिवृत फौजी देवकिशोर सिंह ट्रैक शूट में मिले। बोले-मार्निंग वाक पर निकले हैं और साथ में वोटर आइडी कार्ड भी है, राउंड मारने के बाद पहले वोटिंग करेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण यह कि सुबह से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें और सुरक्षा के सख्त इंतजाम देखने को मिले। दानापुर के डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या-223 पर ज्यादातर मतदाताओं को मुद्दे पर मुखर अंदाज में जवाब देते पाया। प्राध्यापक आलोक कुमार ने कहा कि उनके लिए मुद्दे मायने रखता है।

यही जवाब दानापुर सैन्य परिक्षेत्र के पास बने मतदान केंद्र संख्या 84 और 85 पर उन अधिकांश मतदाताओं से सुनने को मिला, जो सुबह से ही मतदान के इंतजार में कतार में खड़े थे।

उसी उम्मीदवार को वोट देने आए हैं जिन्हें पसंद करते हैं। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी मृत्युंजय कुमार बोले-वोटर समझदार हो चुके हैं और अपने घरों से निकलकर सही प्रतिनिधि चुनने के लिए आगे आ रहे हैं।

सरकार किस गठबंधन की बनेगी? उसी कतार में शामिल ज्योति किरण बोली-सरकार किसकी बनेगी, इसके लिए जनता है। हम तो अपना वोट देंगे। यहां लड़ाई दो ही नेता (रीतलाल यादव बनाम रामकृपाल यादव) में है।

बीएस कालेज के मतदान केंद्र संख्या-168, 169 और 186 पर भी सुबह सात बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे थे।

इन केंद्रों पर भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था दिखी। एक पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

घनी आबादी वाले इलाके में बनाए गए मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। यही व्यवस्था दानापुर के दियारे इलाके के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर है।

भागलपुर जेल में बंद हैं रीतलाल यादव

दरअसल, पहले चरण के चुनाव में दानापुर सीट पर एनडीए के प्रत्याशी रामकृपाल यादव और महागठबंधन के उम्मीदवार रीतलाल यादव के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।

फिलहाल रीतलाल यादव भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उनके समर्थक सहानुभूति वोट पर भरोसा लगाए उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। इसकी बानगी दानापुर केंद्रीय विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या-84 और 85 पर देखने को मिली।

वोट देकर मतदान केंद्र से बाहर आए राम संजीवन यादव और उज्ज्वल यादव ने कहा कि रीतलाल यादव जेल में जरूर हैं, लेकिन बिना जात-पात देखे काम करते हैं।

रामकृपाल यादव सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन दानापुर के लिए कोई ऐसा काम नहीं किए, जो याद रखें। रामकृपाल यादव के प्रति ऐसी ही शिकायतें मतदान केंद्र संख्या 140 और 142 पर सुनने को मिली।

हालांकि, गोला रोड के मतदान केंद्र संख्या-137, 138 और 139 पर मतदाताओं से विधायक रीतलाल यादव से शिकायत और रामकृपाल यादव की तारीफ ज्यादा सुनने को मिली।

लोगों के मिजाज से लगा कि वे पसंद-नापसंद के प्रतिकूल मतदान करेंगे। यह भी उतना ही सच है कि वोटों के ध्रुवीकरण के कारण इस बार भी परंपरा से इतर उम्मीदवार को जमकर वोट पड़े।



