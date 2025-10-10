Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित राजनीतिक दलों के दफ्तर के दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतार

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    पटना के वीरचंद पटेल पथ पर स्थित राजनीतिक दलों के कार्यालयों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर सरगर्मी है। सड़क के दोनों किनारों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिससे चुनावी माहौल का अंदाजा लगाया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

     दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार

    राज्य ब्यूरो, पटना। वीरचंद पटेल पथ इन दिनों टिकटार्थियों का तीर्थ सा बन गया है। आयकर गोलंबर से जैसे ही आप आर ब्लाक की तरफ मुड़ेंगे कि आपको सर्विस लेन से कैरेज वे तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार दिखेगी। वाहनों से उतर रहे टिकटार्थियों का अंदाज भी काफी रोचक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    भाजपा दफ्तर से राजद दफ्तर की दूरी बहुत लंबी नहीं। फुटपाथ के एक किनारे सर्विस लेन है और दूसरे किनारे कैरेज वे यानी मुख्य सड़क। फुटपाथ पर इन दिनों महापर्व छठ के लिए चूल्हे बनाने वालों ने अपना डेरा डाला हुआ। भाजपा दफ्तर के बाहर उतरने वाले प्रत्याशी छठ का ध्यान रख फुटपाथ पर नहीं उतर रहे। गलती से उतर भी गए तो तुरंत प्रणाम कर अलग हो जा रहे। कैरेज वे होते हुए पार्टी दफ्तर में प्रवेश कर रहे।

    एसयूवी ही अधिक है पार्टी दफ्तरों के बाहर। टिकटार्थी अपने साथ अपने समर्थकों को भी लिए घूम रहे हैं। भाजपा दफ्तर के बाहर एक टिकटार्थी ने कहा कि नेता जी जिनसे मिलने आए थे वे अभी नहीं है। उस समय लगभग डेढ़ बज रहा था। कहा जा रहा कि जिनसे मिलना है वह दो बजे तक आएंगे इसलिए अभी इंतजार हो रहा।

    भाजपा और राजद दफ्तर के आगे सर्विस लेन पर भी वाहनों की बड़ी कतार है। शुक्रवार को वहां वाहन अधिक दिखे। टिकटार्थियों ने अपने नाम का पोस्टर भी वाहनों में लगाया हुआ है। वाहनों की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल पाने की स्थिति में टिकटार्थियों ने अपने वाहनों को एक बड़े होटल से सटे अटल पथ में अपने वाहनों को पार्क कराना शुरू कर दिया है।

    टिकटार्थी कहीं हंगामा करने लगे इस बात को ध्यान में रख पार्टी दफ्तरों के समीप पुलिस की कैनोपी भी काम कर रही। भाजपा दफ्तर की कैनोपी में कई महिला पुलिसकर्मी तैनात दिखीं। वाहनों की पार्किंग की वजह से सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो इसे ध्यान में रख माइकिंग की जा रही थी। जदयू दफ्तर के आगे भी पुलिस कैनोपी बनायी गयी है।

    जदयू पहुंचने वाले टिकटार्थियों ने पार्किंग की जगह नहीं मिल पाने की स्थिति में कई वाहनों पर पुल के ऊपर एक लेन में पार्क किया हुआ था। मिलर स्कूल का मैदान भी टिकटार्थियों के वाहनों का अस्थायी पार्किंग बन गया है।