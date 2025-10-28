राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी गीतों का भी खूब सहारा लिया जा रहा। इसमें भाजपा और राजद के बीच सबसे अधिक होड़ दिख रही है। भाजपा के चुनावी गीतों में पिछले बीस सालों में हुए बदलाव के साथ जंगलराज के दिनों की याद भी दिलाई जा रही है। वहीं राजद के चुनावी गीतों में तेजस्वी के सीएम चेहरे पर अधिक फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही महागठबंधन की सरकार बनने पर किए जाने वाले कामों का वादा भी किया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार का गौरवबोध भी दोनों ओर के चुनावी गीतों में नजर आ रहा है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक सप्ताह पूर्व ''हां, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी'' गीत लांच किया। इसके कुछ दिन बाद अब राजद ने भी अपने पेज पर ''हम बिहार हैं बिहार भइया, तेजस्वी बिहार'' गीत शेयर किया है। बिहार विधानसभाह चुनाव की घोषणा से करीब छह माह पूर्व भी भाजपा ने चमके बिहार, गमके बिहार... अमृतकाल में दमके बिहार गीत लांच किया था जिसे खूब सुना गया।

लालू जी फिर से न देंगे गद्दी... तेजस्वी कर देंगे तोहरी छुट्टी भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ का गीत भी भाजपा के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है। इसके बोल हैं- रफ्तार पकड़ लिहले बा बिहार... देखो, नई पीढ़ी का नया बिहार... फिर से एनडीए सरकार। इसकी थीम में रोजगार, बिजली, जीविका दीदी के साथ पुराने जंगलराज की याद भी है। चुनावी गीतों के जरिए विपक्षी नेताओं पर चुटकी भी ली जा रही। भाजपा बिहार का एक गीत ऐसा ही है। इसके बोल हैं- अरे पुल ना ही ना ही थी बत्ती, लालू जी फिर से न देंगे गद्दी... तेजस्वी कर देंगे तोहरी छुट्टी। केंद्रीय मंत्री एवं हम के सरंक्षक जीतन राम मांझी ने भी अपने एक्स एकाउंट पर गीत गाते युवाओं का वीडियो शेयर किया है। इसमें युवा गाना गा रहे हैं- झंडे गाड़ देंगे हम पार्टी के जीत के... एनडीए और नीतीश जी के जीत के।