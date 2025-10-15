बिहार विधानसभा चुनाव LIVE: 'एक सीट में आपसी सहमति रात में ही हो गई है', NDA में खटपट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और 'हम' ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू भी आज लिस्ट जारी करने वाला है। वहीं, महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है।
एक सीट में भी आपसी सहमति रात में ही हो गई है: बीजेपी अध्यक्ष जायसवाल
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "NDA में सीट बंटवारे के बाद सभी दलों ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है और चर्चा के बाद सभी अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं... कहीं कोई समस्या नहीं है, हमने सबसे पहले सीट बंटवारे की घोषणा की और उम्मीदवारों की सूची भी जारी की... NDA गठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी मैं जेडीयू कार्यालय जा रहा हूं, और वहां हम नामांकन की तैयारी करेंगे..."
#WATCH | पटना, बिहार: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "NDA में सीट बंटवारे के बाद सभी दलों ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है और चर्चा के बाद सभी अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं... कहीं कोई समस्या नहीं है, हमने सबसे पहले सीट बंटवारे की घोषणा की… pic.twitter.com/F55kSja4Fc— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
गठबंधन में सब कुछ ठीक है, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा NDA : विजय सिन्हा
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहारी शब्द अब अपमान नहीं, सम्मान का प्रतीक बनेगा। बिहारी अब उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने बिहार या बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर करके बर्बाद किया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने 'जंगलराज' की पाठशाला से शिक्षा ली है।
बिहारियों ने विकास और सम्मान हासिल किया है, और वे पीछे नहीं हटेंगे। बिहार लोकतंत्र की धरती है। यह जाति-पाति से परे है। 2010 में कोई समीकरण काम नहीं आया था, और एनडीए ने चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। इस बार, वह रिकॉर्ड टूट जाएगा।"
सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में समस्याओं की खबरों पर उन्होंने कहा कि यह हमारा अनुभव और सक्षम नेतृत्व है जिसने सेवाभाव से 'सबका साथ, सबका विकास' के आदर्श वाक्य को आगे बढ़ाया है। कहीं कोई समस्या नहीं है। केवल वे लोग भ्रमित हैं जिन्होंने स्वार्थी गठबंधन या 'महाठगबंधन' बनाया है। एनडीए के भीतर सब कुछ बिल्कुल ठीक है।