    बिहार विधानसभा चुनाव LIVE: 'एक सीट में आपसी सहमति रात में ही हो गई है', NDA में खटपट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और 'हम' ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जेडीयू भी आज लिस्ट जारी करने वाला है। वहीं, महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है।

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Wed, 15 Oct 2025 11:59 AM (IST)
    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपनी-अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। NDA गठबंधन ने सीट शेयरिंग का एलान कर दिया है। बीजेपी और हम ने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है, जबकि JDU आज एलान करने जा रहा है। वहीं RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहें हैं। बात करें महागठबंधन की तो, आज सीट शेयरिंग का एलान हो सकता है। इस लाइव ब्लॉग में हम विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट दे रहे हैं। 

    15 Oct 202511:59:16 AM

    एक सीट में भी आपसी सहमति रात में ही हो गई है: बीजेपी अध्यक्ष जायसवाल

    प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "NDA में सीट बंटवारे के बाद सभी दलों ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों पर चर्चा की है और चर्चा के बाद सभी अपने पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं... कहीं कोई समस्या नहीं है, हमने सबसे पहले सीट बंटवारे की घोषणा की और उम्मीदवारों की सूची भी जारी की... NDA गठबंधन में कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी मैं जेडीयू कार्यालय जा रहा हूं, और वहां हम नामांकन की तैयारी करेंगे..."

    15 Oct 202512:03:03 PM

    गठबंधन में सब कुछ ठीक है, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा NDA : विजय सिन्हा

    बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहारी शब्द अब अपमान नहीं, सम्मान का प्रतीक बनेगा। बिहारी अब उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने बिहार या बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर करके बर्बाद किया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने 'जंगलराज' की पाठशाला से शिक्षा ली है।

    बिहारियों ने विकास और सम्मान हासिल किया है, और वे पीछे नहीं हटेंगे। बिहार लोकतंत्र की धरती है। यह जाति-पाति से परे है। 2010 में कोई समीकरण काम नहीं आया था, और एनडीए ने चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। इस बार, वह रिकॉर्ड टूट जाएगा।"

    सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में समस्याओं की खबरों पर उन्होंने कहा कि यह हमारा अनुभव और सक्षम नेतृत्व है जिसने सेवाभाव से 'सबका साथ, सबका विकास' के आदर्श वाक्य को आगे बढ़ाया है। कहीं कोई समस्या नहीं है। केवल वे लोग भ्रमित हैं जिन्होंने स्वार्थी गठबंधन या 'महाठगबंधन' बनाया है। एनडीए के भीतर सब कुछ बिल्कुल ठीक है।