बिहार विधानसभा चुनाव LIVE: 'एक सीट में आपसी सहमति रात में ही हो गई है', NDA में खटपट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

15 Oct 2025 12:03:03 PM

गठबंधन में सब कुछ ठीक है, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेगा NDA : विजय सिन्हा

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहारी शब्द अब अपमान नहीं, सम्मान का प्रतीक बनेगा। बिहारी अब उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने बिहार या बिहारियों को पलायन के लिए मजबूर करके बर्बाद किया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने 'जंगलराज' की पाठशाला से शिक्षा ली है।

बिहारियों ने विकास और सम्मान हासिल किया है, और वे पीछे नहीं हटेंगे। बिहार लोकतंत्र की धरती है। यह जाति-पाति से परे है। 2010 में कोई समीकरण काम नहीं आया था, और एनडीए ने चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया था। इस बार, वह रिकॉर्ड टूट जाएगा।"

सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में समस्याओं की खबरों पर उन्होंने कहा कि यह हमारा अनुभव और सक्षम नेतृत्व है जिसने सेवाभाव से 'सबका साथ, सबका विकास' के आदर्श वाक्य को आगे बढ़ाया है। कहीं कोई समस्या नहीं है। केवल वे लोग भ्रमित हैं जिन्होंने स्वार्थी गठबंधन या 'महाठगबंधन' बनाया है। एनडीए के भीतर सब कुछ बिल्कुल ठीक है।