बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जदयू की प्रत्याशियों की सूची बुधवार को होगी जारी, अंदरखाने में सिंबल देना जारी

राज्य ब्यूरो, पटना। एऩडीए में सीट शेयरिंग के तय फार्मूले के तहत जदयू बुधवार को अपनी सीटों और उन पर लड़ने वाले प्रत्याशियों की घोषणा बुधवार को करेगा। एनडीए के घटक दल भाजपा ने मंगलवार को अपने 71 प्रत्याशियों की घोषणा की है। जीतनराम मांझी ने भी हम के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं मंगलवार को भी जदयू के कुछ प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण किया गया।

जदयू से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीट और प्रत्याशियों पर पार्टी के उच्च स्तर पर मंजूरी मिल गयी है। जदयू के प्रत्याशियों की सूची में बहुत बदलाव नहीं है। सीट शेयरिंग के तहत कुछ सीटें अन्य घटक दल को गयी है। जदयू को सीट शेयरिंग के तहत इस बार 14 सीटें कम मिली है। वर्ष 2020 के चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे।