    बिहार विधानसभा चुनाव 2025: जदयू की प्रत्याशियों की सूची बुधवार को होगी जारी, अंदरखाने में सिंबल देना जारी

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:04 PM (IST)

    जदयू बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची बुधवार को जारी करेगी। उम्मीदवारों को अंदरखाने में सिंबल दिए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों का चयन उनकी लोकप्रियता के आधार पर कर रहा है। जदयू चुनाव की तैयारी को लेकर गंभीर है और समय पर प्रत्याशियों की घोषणा करना चाहता है ताकि उन्हें तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके।

    प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने को ले मुख्यमंत्री आवास में बैठक

    राज्य ब्यूरो, पटना। एऩडीए में सीट शेयरिंग के तय फार्मूले के तहत जदयू बुधवार को अपनी सीटों और उन पर लड़ने वाले प्रत्याशियों की घोषणा बुधवार को करेगा। एनडीए के घटक दल भाजपा ने मंगलवार को अपने 71 प्रत्याशियों की घोषणा की है। जीतनराम मांझी ने भी हम के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं मंगलवार को भी जदयू के कुछ प्रत्याशियों के बीच सिंबल का वितरण किया गया।

    जदयू से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीट और प्रत्याशियों पर पार्टी के उच्च स्तर पर मंजूरी मिल गयी है। जदयू के प्रत्याशियों की सूची में बहुत बदलाव नहीं है। सीट शेयरिंग के तहत कुछ सीटें अन्य घटक दल को गयी है। जदयू को सीट शेयरिंग के तहत इस बार 14 सीटें कम मिली है। वर्ष 2020 के चुनाव में जदयू ने 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे।


    जदयू के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने को ले मुख्यमंत्री आवास में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बैठक की। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा इस बैठक में विशेष रूप से मौजूद थे। नीतीश कुमार ने पार्टी के कुछ वैसे नेताओं से बात भी की जो जदयू में टिकट वितरण की आयी खबर से नाराज थे।