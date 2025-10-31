बिहार चुनाव 2025: पहले चरण में 1314, तो दूसरे में 1302 उम्मीदवारों के बीच टक्कर
राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दो चरणों के लिए आंकड़े जारी किए हैं। पहले चरण में 121 सीटों के लिए 1314 उम्मीदवार और दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 37,513,302 और दूसरे चरण में 37,013,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए होने वाले दो चरणों के मतदान का फैक्ट सीट निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है। पहले चरण में कुल 1314 प्रत्याशियों के बीच से 121 प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, जबकि दूसरे चरण में 1302 प्रत्याशियों में से 122 प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाएंगे। पहले चरण में कुल 37513302 मतदाता तो दूसरे चरण में 37013556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
आयोग द्वारा पहले चरण के लिए जारी फैक्ट शीट में बताया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा 16.239 वर्ग किलोमीटर वाला बांकीपुर विधानसभा है तो सबसे बड़ा 624.751 वर्ग किमी वाला सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। मतदाता के अनुसार सबसे छोटा बरबीघा विधानसभा क्षेत्र है, जहां 231998 मतदाता हैं।
जबकि, सबसे अधिक 457657 मतदाता दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले चरण में सर्वाधिक 20-20 प्रत्याशी कुढ़नी एवं मुजफ्फरपुर में, जबकि सबसे कम पांच-पांच प्रत्याशी भोरे, अलौली और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हैं। पहले चरण में कुल 45324 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 36733 तो शहरी क्षेत्र में 8608 बूथ हैं।
पहले चरण में 926 बूथ महिलाओं द्वारा तो 107 बूथ का संचालन दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में 320 माडल बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण में औसतन 827 मतदाता प्रति बूथ हैं। वहीं, दूसरे चरण में क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र (23.887 वर्गकिमी) है तो सबसे बड़ा चैनपुर (1814.15 वर्ग किमी) विधानसभा क्षेत्र है।
इसी तरह से सबसे कम 247574 मतदाता मखदुमपुर में हैं तो सबसे अधिक 367667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं। दूसरे चरण में कुल 45399 बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें 40073 ग्रामीण और 5326 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण में 595 बूथ महिलाओं द्वारा तो 91 बूथ दिव्यांगजन द्वारा संभाले जाएंगे। दूसरे चरण में 316 माडल बूथ बनाए गए हैं। दूसरे चरण में औसतन हर बूथ पर 815 मतदाता हैं।
