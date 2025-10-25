Bihar Election Live Updates: 30 अक्टूबर को फिर से बिहार आएंगे पीएम मोदी, पार्टी कार्यालय के बाहर लगा तेजस्वी का नया पोस्टर
बिहार में चुनावी माहौल गरमा गया है। कल पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने रैलियां कीं। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। आज अमित शाह बिहारशरीफ में जनसभा करेंगे, जबकि नीतीश कुमार बक्सर में रैली को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव भी आज चुनावी सभाएं करेंगे।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। कल बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरूआत की।
पार्टियों के नेताओं के द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी जानकारों के अनुसार इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जनसुराज भी इस चुनाव में अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकती है।
आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह श्रम कल्याण मैदान, बिहारशरीफ में राजग प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर में रहेंगे और डुमरांव के राज हाई स्कूल के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सदर विधानसभा के छक्का हाता में आज चुनावी सभा है। वहीं, आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव की शाहपुर के लालू डेरा में चुनावी सभा है। छठ के बाद पीएम मोदी एकबार फिर से बिहार आएंगे।
पार्टी कार्यालय के बाहर लगा तेजस्वी का नया पोस्टर
RJD नेता तेजस्वी यादव का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा है 'बिहार का नायक'।
#WATCH पटना, बिहार: RJD नेता तेजस्वी यादव का एक पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिस पर लिखा है "बिहार का नायक"। pic.twitter.com/3y6nh2Ejep— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 25, 2025
छठ के बाद फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी- दिलीप जायसवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को ठीक छठ पूजा के बाद फिर बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम होगा। मुजफ्फरपुर के बाद फिर छपरा में उनका कार्यक्रम होगा और दो जगह कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम लगातार नवंबर माह में होगा। अभी मुजफ्फरपुर और छपरा में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। अब विपक्ष के पास केवल अफवाह फैलाने, झूठे वादे करने और किसी तरह से बिहार की जनता और मतदाता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है।
शहाबुद्दीन के अमर रहने के नारे लगाते हैं तेजस्वी, बेटे को दिया टिकट- पूनावाला
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि RJD का मतलब ही रंगदारी जंगलराज और दंगाराज है। ये आज भी चरितार्थ होता है जब ओसामा जो शहाबुद्दीन का बेटा है उसे RJD पहला सिंबल देती है। जिसने बिहार को जंगलराज में बदल दिया उस शहाबुद्दीन के अमर रहने के नारे भी तेजस्वी लगाते हैं और उसके बेटे को टिकट भी देते हैं। हमने एक दलित महिला को पहला सिंबल दिया। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन राज है।