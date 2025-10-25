Bihar Election Live Updates: 30 अक्टूबर को फिर से बिहार आएंगे पीएम मोदी, पार्टी कार्यालय के बाहर लगा तेजस्वी का नया पोस्टर

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। कल बिहार में पीएम मोदी, अमित शाह और तेजस्वी यादव ने चुनावी प्रचार की शुरूआत की।

पार्टियों के नेताओं के द्वारा आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी जानकारों के अनुसार इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। जनसुराज भी इस चुनाव में अच्छा इंपैक्ट छोड़ सकती है।

आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह श्रम कल्याण मैदान, बिहारशरीफ में राजग प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर में रहेंगे और डुमरांव के राज हाई स्कूल के खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे।

उप मुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी की सदर व‍िधानसभा के छक्‍का हाता में आज चुनावी सभा है। वहीं, आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव की शाहपुर के लालू डेरा में चुनावी सभा है। छठ के बाद पीएम मोदी एकबार फिर से बिहार आएंगे।