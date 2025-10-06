Language
    Bihar Election 2025: बिहार में किस विधानसभा सीट पर कब होगा मतदान? एक क्लिक में पढ़ें पूरी डिटेल

    By Digital Desk Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

    बिहार में किस विधानसभा सीट पर किस तारीख को होगा मतदान

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज के लिए वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।

    पहले चरण में इन विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान

    6 नवंबर

    चुनाव तारीख विधान सभा क्षेत्र नंबर विधानसभा क्षेत्र
    6 नवंबर 70 आलमनगर
    6 नवंबर 71 बिहारीगंज
    6 नवंबर 72 सिंघेश्वर (एससी)
    6 नवंबर 73 मधेपुरा
    6 नवंबर 74 सोनबरसा (एससी)
    6 नवंबर 75 सहरसा
    6 नवंबर 76 सिमरी बख्तियारपुर
    6 नवंबर 77 महिषी
    6 नवंबर 78 कुशेश्वर स्थान (एससी)
    6 नवंबर 79 गौरा बौरम
    6 नवंबर 80 बेनीपुर
    6 नवंबर 81 अलिनगर
    6 नवंबर 82 दरभंगा ग्रामीण
    6 नवंबर 83 दरभंगा
    6 नवंबर 84 हायाघाट
    6 नवंबर 85 बहादुरपुर
    6 नवंबर 86 केवटी
    6 नवंबर 87 जाले
    6 नवंबर 88 गायघाट
    6 नवंबर 89 औराई
    6 नवंबर 90 मीनापुर
    6 नवंबर 91 बोचहान (एससी)
    6 नवंबर 92 सकड़ा (एससी)
    6 नवंबर 93 कुढ़नी
    6 नवंबर 94 मुजफ्फरपुर
    6 नवंबर 95 कांति
    6 नवंबर 96 बरूराज
    6 नवंबर 97 पारू
    6 नवंबर 98 साहेबगंज
    6 नवंबर 99 बैकुंठपुर
    6 नवंबर 100 बरौली
    6 नवंबर 101 गोपालगंज
    6 नवंबर 102 कुचायकोट
    चुनाव तारीख विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    6 नवंबर 103 भोर (SC)
    6 नवंबर 104 हथुआ
    6 नवंबर 105 सीवान
    6 नवंबर 106 जिरादेई
    6 नवंबर 107 दारौली (SC)
    6 नवंबर 108 रघुनाथपुर
    6 नवंबर 109 दरौंदा
    6 नवंबर 110 बड़हरिया
    6 नवंबर 111 गोरीयाकोठी
    6 नवंबर 112 महाराजगंज
    6 नवंबर 113 एकमा
    6 नवंबर 114 मांझी
    6 नवंबर 115 बनियापुर
    6 नवंबर 116 तरैया
    6 नवंबर 117 मरहौरा
    6 नवंबर 118 छपरा
    6 नवंबर 119 गरखा (SC)
    6 नवंबर 120 अमनौर
    6 नवंबर 121 परसा
    6 नवंबर 122 सोनपुर
    6 नवंबर 123 हाजीपुर
    6 नवंबर 124 लाल गंज
    6 नवंबर 125 वैशाली
    6 नवंबर 126 महुआ
    6 नवंबर 127 राजा पाकर (SC)
    6 नवंबर 128 राघोपुर
    6 नवंबर 129 महनार
    6 नवंबर 130 पातेपुर (SC)
    6 नवंबर 131 कल्याणपुर (SC)
    6 नवंबर 132 वारिसनगर
    6 नवंबर 133 समस्तीपुर
    6 नवंबर 134 उजियारपुर
    6 नवंबर 135 मोरवा
    6 नवंबर 136 सरायरंजन
    6 नवंबर 137 मोहिउद्दीननगर
    6 नवंबर 138 बिभूतिपुर
    6 नवंबर 139 रोसरा (SC)
    चुनाव तारीख विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    6 नवंबर 140 हसनपुर
    6 नवंबर 141 चेरिया-बरियारपुर
    6 नवंबर 142 बछवाड़ा
    6 नवंबर 143 तेघरा
    6 नवंबर 144 मटिहानी
    6 नवंबर 145 साहेबपुर कमाल
    6 नवंबर 146 बेगूसराय
    6 नवंबर 147 बखरी (SC)
    6 नवंबर 148 अलाउली (SC)
    6 नवंबर 149 खगरिया
    6 नवंबर 150 बेलदौर
    6 नवंबर 151 परबत्ता
    6 नवंबर 164 तारापुर
    6 नवंबर 165 मुंगेर
    6 नवंबर 166 जमालपुर
    6 नवंबर 167 सूर्यगढ़ा
    6 नवंबर 168 लखीसराय
    6 नवंबर 169 शेखपुरा
    6 नवंबर 170 बरबीघा
    6 नवंबर 171 अस्थावां
    6 नवंबर 172 बिहारशरीफ
    6 नवंबर 173 राजगीर (SC)
    6 नवंबर 174 इस्लामपुर
    6 नवंबर 175 हिलसा
    6 नवंबर 176 नालंदा
    6 नवंबर 177 हरनौत
    6 नवंबर 178 मोकामा
    6 नवंबर 179 बाढ़
    6 नवंबर 180 बख्तियारपुर
    6 नवंबर 181 दीघा
    6 नवंबर 182 बांकीपुर
    6 नवंबर 183 कुम्हरार
    6 नवंबर 184 पटना साहिब
    6 नवंबर 185 फतुहा
    6 नवंबर 186 दानापुर
    6 नवंबर 187 मनेर
    6 नवंबर 188 फुलवारी (SC)
    चुनाव तारीख विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    6 नवंबर 189 मसाउरही (SC)
    6 नवंबर 190 पालीगंज
    6 नवंबर 191 बिक्रम
    6 नवंबर 192 सन्देश
    6 नवंबर 193 बरहरा
    6 नवंबर 194 अर्राह
    6 नवंबर 195 अगिआंव (SC)
    6 नवंबर 196 तरारी
    6 नवंबर 197 जगदीशपुर
    6 नवंबर 198 शाहपुर
    6 नवंबर 199 ब्रह्मपुर
    6 नवंबर 200 बक्सर
    6 नवंबर 201 डुमरांव
    6 नवंबर 202 राजपुर (SC)

    इन विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में होंगे मतदान

    चुनाव तारीख विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    11 नवंबर 1 वाल्मीकि नगर
    11 नवंबर 2 रामनगर (SC)
    11 नवंबर 3 नरकटियागंज
    11 नवंबर 4 बगहा
    11 नवंबर 5 लौरिया
    11 नवंबर 6 नौतन
    11 नवंबर 7 चनपटिया
    11 नवंबर 8 बेतिया
    11 नवंबर 9 सिकटा
    11 नवंबर 10 रक्सौल
    11 नवंबर 11 सुगौली
    11 नवंबर 12 नरकटिया
    11 नवंबर 13 हरसिद्धि (SC)
    11 नवंबर 14 गोविंदगंज
    11 नवंबर 15 केसरिया
    11 नवंबर 16 कल्याणपुर
    11 नवंबर 17 पिपरा
    11 नवंबर 18 मधुबन
    11 नवंबर 19 मोतिहारी
    11 नवंबर 20 चिराइया
    11 नवंबर 21 ढाका
    11 नवंबर 22 शेओहर
    11 नवंबर 23 रीगा
    11 नवंबर 24 बथनाहा (SC)
    11 नवंबर 25 परिहार
    11 नवंबर 26 सुरसंड
    11 नवंबर 27 बाजपट्टी
    11 नवंबर 28 सीतामढ़ी
    11 नवंबर 29 रूनीसैदपुर
    11 नवंबर 30 बेलसंड
    11 नवंबर 31 हरलाखी
    11 नवंबर 32 बेनीपट्टी
    11 नवंबर 33 खजौली
    चुनाव संख्या विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    11 नवंबर 34 बाबूबरही
    11 नवंबर 35 बिस्फी
    11 नवंबर 36 मधुबनी
    11 नवंबर 37 राजनगर (SC)
    11 नवंबर 38 झंझारपुर
    11 नवंबर 39 फुलपरास
    11 नवंबर 40 लौकाहा
    11 नवंबर 41 निर्मली
    11 नवंबर 42 पिपरा
    11 नवंबर 43 सुपौल
    11 नवंबर 44 त्रिवेणीगंज (SC)
    11 नवंबर 45 छातापुर
    11 नवंबर 46 नरपतगंज
    11 नवंबर 47 रानीगंज (SC)
    11 नवंबर 48 फारबिसगंज
    11 नवंबर 49 अररिया
    11 नवंबर 50 जोकीहाट
    11 नवंबर 51 सिकटी
    11 नवंबर 52 बहादुरगंज
    11 नवंबर 53 ठाकुरगंज
    11 नवंबर 54 किशनगंज
    11 नवंबर 55 कोचाधामन
    11 नवंबर 56 अमौर
    11 नवंबर 57 बैसी
    11 नवंबर 58 कसबा
    11 नवंबर 59 बनमनखी (SC)
    11 नवंबर 60 रुपौली
    11 नवंबर 61 धमदाहा
    11 नवंबर 62 पूर्णिया
    11 नवंबर 63 कटिहार
    11 नवंबर 64 कदवा
    11 नवंबर 65 बलरामपुर
    11 नवंबर 66 प्राणपुर
    11 नवंबर 67 मनिहारी (ST)
    11 नवंबर 68 बरारी
    11 नवंबर 69 कोरहा (SC)
    11 नवंबर 152 बिहपुर
    चुनाव तारीख विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    11 नवंबर 153 गोपालपुर
    11 नवंबर 154 पीरपैंती (SC)
    11 नवंबर 155 कहलगांव
    11 नवंबर 156 भागलपुर
    11 नवंबर 157 सुल्तानगंज
    11 नवंबर 158 नाथनगर
    11 नवंबर 159 अमरपुर
    11 नवंबर 160 धोरैया (SC)
    11 नवंबर 161 बांका
    11 नवंबर 162 कटोरिया (ST)
    11 नवंबर 163 बेलहर
    11 नवंबर 203 रामगढ़
    11 नवंबर 204 मोहनिया (SC)
    11 नवंबर 205 भभुआ
    11 नवंबर 206 चैनपुर
    11 नवंबर 207 चेनारी (SC)
    11 नवंबर 208 सासाराम
    11 नवंबर 209 करगहर
    11 नवंबर 210 दिनारा
    11 नवंबर 211 नोखा
    11 नवंबर 212 देहरी
    11 नवंबर 213 कराकट
    11 नवंबर 214 अरवल
    11 नवंबर 215 कुर्था
    11 नवंबर 216 जहानाबाद
    11 नवंबर 217 घोसी
    11 नवंबर 218 मखदूमपुर (SC)
    11 नवंबर 219 गोह
    11 नवंबर 220 ओबरा
    11 नवंबर 221 नबीनगर
    11 नवंबर 222 कुटुम्बा (SC)
    11 नवंबर 223 औरंगाबाद
    11 नवंबर 224 रफीगंज
    11 नवंबर 225 गुरुआ
    11 नवंबर 226 शेरघाटी
    11 नवंबर 227 इमामगंज (SC)
    11 नवंबर 228 बराचट्टी (SC)
    चुनाव तारीख विधानसभा क्षेत्र संख्या विधानसभा क्षेत्र का नाम
    11 नवंबर 229 बोधगया (SC)
    11 नवंबर 230 गया टाउन
    11 नवंबर 231 टिकारी
    11 नवंबर 232 बेलागंज
    11 नवंबर 233 अतरी
    11 नवंबर 234 वजीरगंज
    11 नवंबर 235 रजाौली (SC)
    11 नवंबर 236 हिसुआ
    11 नवंबर 237 नवादा
    11 नवंबर 238 गोबिंदपुर
    11 नवंबर 239 वारसलीगंज
    11 नवंबर 240 सिकंदरा (SC)
    11 नवंबर 241 जमुई
    11 नवंबर 242 झाझा
    11 नवंबर 243 चकाई