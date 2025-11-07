Bihar Assembly Election 2025 Live: पहले चरण के मतदान के बाद सियासी गर्मी तेज, भाई वीरेंद्र पर FIR दर्ज

7 Nov 2025 9:01:10 AM

Bihar Election 2025 Live Updates: प्रशांत किशोर ने कहा- पूरा भरोसा है 14 नवंबर को लिखा जाएगा इतिहास

जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के पहले चरण के वोटिंग को लेकर कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज़्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब, जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं, और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। वे इन चुनावों में 'X' फैक्टर हैं। जन सुराज को पूरा भरोसा है। 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा।