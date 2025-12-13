Bihar Assembly: विधानसभा की 19 समितियां गठित, RJD विधायक भाई वीरेंद्र को भी अहम जिम्मेवारी, जानें अन्य के नाम
Bihar News: बिहार विधानसभा ने 19 समितियों का गठन किया है, जिसमें राजद विधायक भाई वीरेंद्र को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अन्य समितियों में पूर्व ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शनिवार को सदन की 19 समितियों का गठन किया। वे स्वयं तीन समितियों के सभापति हैं। ये समितियां हैं- नियम, सामान्य प्रयोजन एवं विशेषाधिकार समिति।
खरमास शुरू होने से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कई पूर्व मंत्रियों को भी इन समितियों का सभापति बनाया गया है। पूर्व मंत्रियों में नीतीश मिश्रा, संतोष कुमार निराला, दामोदर रावत, हरिनारायण सिंह आदि भी शामिल हैं।
राजद के भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति का सभापति बनाया गया है। पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। जदयू के वरिष्ठ विधायक हरिनारायण सिंह को सरकारी उपक्रम समिति का सभापति बनाया गया है।
दामोदर रावत को आश्वासन समिति
जनक सिंह को याचिका समिति की जिम्मेदारी दी गई है। दामोदर रावत राजकीय आश्वासन समिति के सभापति बनाए गए हैं। अमरेंद्र कुमार पांडेय को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति जबकि शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने संतोष कुमार निराला को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समय तथा सिद्धार्थ सौरभ को निवेदन समिति का जिम्मा सौंपा है।
दीघा विधायक संजीव चौरसिया बने आचार समिति के सभापति
अश्वमेघ देवी, महिला एवं बाल विकास समिति जबकि संजीव चौरसिया आचार समिति के सभापति बनाए गए हैं। अवधेश सिंह को पर्यावरण समिति, अख्तरुल इमान को अल्पसंख्यक कल्याण समिति, मनोरंजन सिंह को पर्यटन उद्योग समिति सौंपी गई है।
रेणु सिंह- विरासत विकास समिति संभालेंगी तो निशा सिंह-कारा सुधार समिति की सभापति बनाई गई हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।