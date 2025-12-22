Language
    Bihar Cities AQI: मोतिहारी और मुंगेर की हवा सबसे खराब, राजधानी में मध्यम स्तर का प्रदूषण

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:43 PM (IST)

    बिहार के मोतिहारी और मुंगेर में वायु गुणवत्ता सबसे खराब दर्ज की गई है, जहां प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। राजधानी पटना में प्रदूषण का स्तर मध्यम पाया ग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। राज्य में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रमुख स्थलों की पहचान होगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से अध्ययन आरंभ किया गया है। टीम द्वारा शहरों के प्रदूषित इलाकों का विश्लेषण और व्यापक अध्ययन किया जाएगा। किस शहर के किस जगह पर प्रदूषित हवा के कारण और कारक क्या-क्या है इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन होगा।

    पटना के अलावा अन्य प्रदूषित शहरों का अध्ययन होगा। बीते चार दिनों राज्य में शीत दिवस जैसे हालात बनने के कारण प्रदूषण के स्तर में भी बीते दिनों की तुलना में सुधार देखा गया है। राजधानी के दानापुर और समनपुरा इलाका सबसे प्रदूषित श्रेणी में रहा है।

    मौसम में बदलाव आने के साथ इन जगहों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सोमवार को राज्य के दो शहरों के मोतिहारी और मुंगेर की हवा सबसे खराब रही। मोतिहारी का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 218 एवं मुंगेर का 212 दर्ज किया गया। जबकि, बेतिया की हवा 69 एक्यूआई के साथ संतोषजनक रही।

    राजधानी सहित राज्य के 16 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण रहा। राजधानी के पटना सिटी में 155, दानापुर में 142, तारामंडल में 124, मुरादपुर में 163, राजवंशी नगर में 118, समनपुरा में 134 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदूषण के स्तर पर सुधार का कारण मौसम में बदलाव है।

    हवा की गति कम होने के साथ धुंध का प्रभाव रहने और ओस की बूंदे गिरने से प्रदूषण का घनत्व कम होने से हवा में सुधार हुआ है।

    इन शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण:

    बिहार के प्रमुख शहरों का वर्तमान AQI (Air Quality Index)
    शहर AQI
    हाजीपुर 188
    अररिया 182
    समस्तीपुर 166
    भागलपुर 158
    बेगूसराय 151
    गया 145
    मुजफ्फरपुर 143
    आरा 139
    बिहारशरीफ 138
    औरंगाबाद 137
    पटना 130
    सहरसा 128
    सासाराम 124
    छपरा 118
    राजगीर 115
    सिवान 108
    बक्सर 103

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    श्रेणी AQI रेंज रंग कोड
    अच्छा 0-50 हरा
    संतोषजनक 51-100 हल्का हरा
    मध्यम प्रदूषित 101-200 पीला
    खराब 201-300 नारंगी
    बहुत खराब 301-400 लाल
    गंभीर 401-450 गहरा लाल/मैरून