Bihar Cities AQI: मोतिहारी और मुंगेर की हवा सबसे खराब, राजधानी में मध्यम स्तर का प्रदूषण

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य में बढ़ते प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रमुख स्थलों की पहचान होगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से अध्ययन आरंभ किया गया है। टीम द्वारा शहरों के प्रदूषित इलाकों का विश्लेषण और व्यापक अध्ययन किया जाएगा। किस शहर के किस जगह पर प्रदूषित हवा के कारण और कारक क्या-क्या है इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन होगा।

पटना के अलावा अन्य प्रदूषित शहरों का अध्ययन होगा। बीते चार दिनों राज्य में शीत दिवस जैसे हालात बनने के कारण प्रदूषण के स्तर में भी बीते दिनों की तुलना में सुधार देखा गया है। राजधानी के दानापुर और समनपुरा इलाका सबसे प्रदूषित श्रेणी में रहा है।

मौसम में बदलाव आने के साथ इन जगहों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सोमवार को राज्य के दो शहरों के मोतिहारी और मुंगेर की हवा सबसे खराब रही। मोतिहारी का वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 218 एवं मुंगेर का 212 दर्ज किया गया। जबकि, बेतिया की हवा 69 एक्यूआई के साथ संतोषजनक रही।

राजधानी सहित राज्य के 16 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण रहा। राजधानी के पटना सिटी में 155, दानापुर में 142, तारामंडल में 124, मुरादपुर में 163, राजवंशी नगर में 118, समनपुरा में 134 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदूषण के स्तर पर सुधार का कारण मौसम में बदलाव है।