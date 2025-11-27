Language
    Bihar Districts AQI Level: पटना सहित 9 जिलों की हवा प्रदूषित, बेगूसराय में थोड़ी राहत; यहां चेक करें

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    बिहार के 9 जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब होने से हवा प्रदूषित हो गई है, हालांकि बेगूसराय में थोड़ी राहत है। पटना में प्रदूषण का स्तर गंभीर है, जिसके कारण निर्माण कार्य और वाहनों का उत्सर्जन है। राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है और नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है।

    पटना सहित 9 जिलों की हवा प्रदूषित

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धीरे-धीरे धुंध और ठंड में बढ़ोतरी होने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। गुरुवार को पटना सहित नौ जिलोें की हवा प्रदूषित रही। राजधानी के बाद हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित रही।

    राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक्यूआई 165 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा का 226 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    राजधानी के तारामंडल के पास 209, मुरादपुर का 160, दानापुर का 175, राजवंशी नगर का 113 एवं शेखपुरा का 86 दर्ज किया गया। प्रदेश में हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। प्रदेश में बेगूसराय की हवा सबसे स्वच्छ रही। यहां का एक्यूआई 47 दर्ज किया गया।

    गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में कमी आने के साथ हवा में धूलकणों की मात्रा अधिक पाई गई।

    हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने के साथ सड़कों पर नगर निगम की ओर से पानी का छिड़काव जारी है। आने वाले दिनों में जब हवा की गति सतह पर कम होगी तो प्रदूषण की सघनता बढ़ेगी, जिससे समस्या बढ़ सकती है।

    शहर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
    पटना 165
    हाजीपुर 161
    सासाराम 158
    आरा 154
    मुंगेर 121
    मुजफ्फरपुर 118
    अररिया 107
    औरंगाबाद 102
    भागलपुर 102

     यहां की हवा संतोषजनक

    शहर AQI
    गया 98
    सिवान 98
    मोतिहारी 97
    सहरसा 95
    बिहारशरीफ 93
    बेतिया 91
    छपरा 72
    समस्तीपुर 61
    बेगूसराय 47
    श्रेणी AQI मान स्वास्थ्य प्रभाव
    अच्छा 0 - 50 हवा की गुणवत्ता अच्छी है। कोई खतरा नहीं।
    संतोषजनक 51 - 100 हवा ठीक है। संवेदनशील लोगों को हल्की सावधानी बरतें।
    मध्यम प्रदूषित 101 - 200 संवेदनशील लोग (अस्थमा, बच्चे, बुजुर्ग) असुविधा महसूस कर सकते हैं।
    खराब 201 - 300 लंबे समय तक बाहर रहने से सांस की तकलीफ हो सकती है।
    बहुत खराब 301 - 400 गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव। बाहर निकलना कम करें।
    गंभीर 401 - 450+ खतरनाक स्तर। सभी को घर के अंदर रहना चाहिए।