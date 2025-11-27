Bihar Districts AQI Level: पटना सहित 9 जिलों की हवा प्रदूषित, बेगूसराय में थोड़ी राहत; यहां चेक करें

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धीरे-धीरे धुंध और ठंड में बढ़ोतरी होने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। गुरुवार को पटना सहित नौ जिलोें की हवा प्रदूषित रही। राजधानी के बाद हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित रही।

राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक्यूआई 165 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा का 226 एक्यूआई दर्ज किया गया। राजधानी के तारामंडल के पास 209, मुरादपुर का 160, दानापुर का 175, राजवंशी नगर का 113 एवं शेखपुरा का 86 दर्ज किया गया। प्रदेश में हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। प्रदेश में बेगूसराय की हवा सबसे स्वच्छ रही। यहां का एक्यूआई 47 दर्ज किया गया।

गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में कमी आने के साथ हवा में धूलकणों की मात्रा अधिक पाई गई। हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने के साथ सड़कों पर नगर निगम की ओर से पानी का छिड़काव जारी है। आने वाले दिनों में जब हवा की गति सतह पर कम होगी तो प्रदूषण की सघनता बढ़ेगी, जिससे समस्या बढ़ सकती है।