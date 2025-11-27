Bihar Districts AQI Level: पटना सहित 9 जिलों की हवा प्रदूषित, बेगूसराय में थोड़ी राहत; यहां चेक करें
बिहार के 9 जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब होने से हवा प्रदूषित हो गई है, हालांकि बेगूसराय में थोड़ी राहत है। पटना में प्रदूषण का स्तर गंभीर है, जिसके कारण निर्माण कार्य और वाहनों का उत्सर्जन है। राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है और नागरिकों से सहयोग करने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धीरे-धीरे धुंध और ठंड में बढ़ोतरी होने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। गुरुवार को पटना सहित नौ जिलोें की हवा प्रदूषित रही। राजधानी के बाद हाजीपुर की हवा सबसे प्रदूषित रही।
राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक्यूआई 165 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा का 226 एक्यूआई दर्ज किया गया।
राजधानी के तारामंडल के पास 209, मुरादपुर का 160, दानापुर का 175, राजवंशी नगर का 113 एवं शेखपुरा का 86 दर्ज किया गया। प्रदेश में हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। प्रदेश में बेगूसराय की हवा सबसे स्वच्छ रही। यहां का एक्यूआई 47 दर्ज किया गया।
गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलने के साथ हवा की गति में कमी आने के साथ हवा में धूलकणों की मात्रा अधिक पाई गई।
हवा में धूलकणों की अधिकता बढ़ने के साथ सड़कों पर नगर निगम की ओर से पानी का छिड़काव जारी है। आने वाले दिनों में जब हवा की गति सतह पर कम होगी तो प्रदूषण की सघनता बढ़ेगी, जिससे समस्या बढ़ सकती है।
|शहर
|वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)
|पटना
|165
|हाजीपुर
|161
|सासाराम
|158
|आरा
|154
|मुंगेर
|121
|मुजफ्फरपुर
|118
|अररिया
|107
|औरंगाबाद
|102
|भागलपुर
|102
यहां की हवा संतोषजनक
|शहर
|AQI
|गया
|98
|सिवान
|98
|मोतिहारी
|97
|सहरसा
|95
|बिहारशरीफ
|93
|बेतिया
|91
|छपरा
|72
|समस्तीपुर
|61
|बेगूसराय
|47
|श्रेणी
|AQI मान
|स्वास्थ्य प्रभाव
|अच्छा
|0 - 50
|हवा की गुणवत्ता अच्छी है। कोई खतरा नहीं।
|संतोषजनक
|51 - 100
|हवा ठीक है। संवेदनशील लोगों को हल्की सावधानी बरतें।
|मध्यम प्रदूषित
|101 - 200
|संवेदनशील लोग (अस्थमा, बच्चे, बुजुर्ग) असुविधा महसूस कर सकते हैं।
|खराब
|201 - 300
|लंबे समय तक बाहर रहने से सांस की तकलीफ हो सकती है।
|बहुत खराब
|301 - 400
|गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव। बाहर निकलना कम करें।
|गंभीर
|401 - 450+
|खतरनाक स्तर। सभी को घर के अंदर रहना चाहिए।
