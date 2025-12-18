बिहारशरीफ और मुंगेर सबसे प्रदूषित, छपरा की हवा सबसे साफ; चेक करें अपने शहर का AQI

जागरण संवाददाता, पटना। गुरुवार को राजधानी व आसपास इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव आने के साथ कई शहरों की हवा में सुधार हुआ है। बुधवार को दानापुर की हवा 268 एक्यूआई दर्ज हुआ था जबकि, गुरुवार को 162 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया गया।

गुरुवार को पटना व आसपास इलाकों में घना कोहरे के कारण ओस की बूंद गिरने से वायु स्तर में सुधार देखा गया। हालांकि यहां की हवा मध्यम प्रदूषित रही। राज्य के बिहारशरीफ का 247 एवं मुंगेर का 226 का एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा।

छपरा की हवा 77 एक्यूआई के साथ सबसे स्वच्छ रही। राज्य के चार शहरों के आरा, छपरा, मोतिहारी एवं समस्तीपुर की हवा संतोषजनक रहा, जबकि पटना सिटी के शिकारपुर में 132, मुरादपुर में 180 एवं राजवंशी नगर में 165 एक्यूआई दर्ज किया गया।

राज्य के 14 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है।

इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।