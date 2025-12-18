Language
    बिहारशरीफ और मुंगेर सबसे प्रदूषित, छपरा की हवा सबसे साफ; चेक करें अपने शहर का AQI

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:32 PM (IST)

    पटना और आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव के साथ हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दानापुर में एक्यूआई 268 से घटकर 162 हो गया। छपरा 77 एक्यूआई के साथ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। गुरुवार को राजधानी व आसपास इलाकों में मौसम में अचानक बदलाव आने के साथ कई शहरों की हवा में सुधार हुआ है। बुधवार को दानापुर की हवा 268 एक्यूआई दर्ज हुआ था जबकि, गुरुवार को 162 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दर्ज किया गया।

    गुरुवार को पटना व आसपास इलाकों में घना कोहरे के कारण ओस की बूंद गिरने से वायु स्तर में सुधार देखा गया। हालांकि यहां की हवा मध्यम प्रदूषित रही। राज्य के बिहारशरीफ का 247 एवं मुंगेर का 226 का एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा।

    छपरा की हवा 77 एक्यूआई के साथ सबसे स्वच्छ रही। राज्य के चार शहरों के आरा, छपरा, मोतिहारी एवं समस्तीपुर की हवा संतोषजनक रहा, जबकि पटना सिटी के शिकारपुर में 132, मुरादपुर में 180 एवं राजवंशी नगर में 165 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    राज्य के 14 शहरों में मध्यम स्तर का प्रदूषण बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सर्द दिनों में तापमान में गिरावट आने के साथ हवा का घनत्व बढ़ता है। कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है। प्रदेश की भौगोलिक संरचना के आधार पर शहर की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है। मिट्टी ठोस नहीं होने के कारण हवा में धूलकण की मात्रा अधिक हो जाती है।

    इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।

    यहां की हवा रही संतोषजनक

    शहर AQI
    आरा 84
    छपरा 77
    मोतिहारी 90
    समस्तीपुर 80

    मध्यम प्रदूषित रहने वाले शहर:

    शहर AQI
    औरंगाबाद 185
    गया 184
    किशनगंज 182
    अररिया 156
    बेगूसराय 148
    बेतिया 101
    भागलपुर 164
    हाजीपुर 158
    कटिहार 133
    मुजफ्फरपुर 149
    राजगीर 179
    सहरसा 149
    सासाराम 150
    सिवान 107

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    श्रेणी AQI रेंज संभावित स्वास्थ्य प्रभाव
    अच्छा 0-50 न्यूनतम प्रभाव
    संतोषजनक 51-100 सामान्य लोगों के लिए ठीक, संवेदनशील लोगों को हल्की असुविधा हो सकती है
    मध्यम प्रदूषित 101-200 संवेदनशील लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है
    खराब 201-300 सभी को सांस की तकलीफ हो सकती है, संवेदनशील लोगों पर गंभीर प्रभाव
    बहुत खराब 301-400 लंबे समय तक संपर्क में रहने पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव
    गंभीर 401-500 स्वस्थ लोगों को भी गंभीर प्रभाव, संवेदनशील लोगों के लिए आपातकालीन स्थिति