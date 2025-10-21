Bihar Weather Update: दीवाली के बाद पटना की हवा हुई जहरीली, जानिए बिहार के शहरों का हाल 

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में दीपावली पर्व के दिन सोमवार 20 अक्टूबर को मौसम शुष्क बना रहा। हालांकि, दीवाली के चलते पटाखे फोड़े जाने से शहरों की हवा जरूर जहरीली हो गई। एक्यूआई डॉट इन की ओर से जारी किए गए डाटा के अनुसार, आज सुबह 21 अक्टूबर को पटना का AQI 300 दर्ज किया गया, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। मुजफ्फपुर की हवा भी जहरीली हो गई है। यहां का AQI 207 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है।

वहीं भोजपुर का 238 और छपरा का AQI 210 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब है। इसके अलावा सारण का 169 और भागलपुर का AQI 150 यानि खराब है। दरभंगा और बेगूसराय की हवा अस्वस्थ है, इनका AQI क्रमश: 193 और 166 है। गया का AQI 113 दर्ज किया गया, जो खराब की श्रेणी में आता है। गोपालगंज का AQI 178 है। अगले 5 दिन किस जिले में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज शामिल हैं।