पटना सहित हाजीपुर की हवा सबसे खराब, 241 पहुंचा AQI; चेक करें अपने शहर का पॉल्यूशन लेवल

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित प्रदेश के 17 शहरों की हवा बुधवार को प्रदूषित रही। राजधानी के समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 223 दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश में हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहां का एक्यूआई 241 दर्ज किया गया। जहां पीएम 2.5 स्तर तक पहुंच गया। छपरा में सबसे कम प्रदूषण स्तर 66 दर्ज किया गया।

पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। राजधानी के गांधी मैदान के आसपास का एक्यूआई 205 दर्ज किया गया। जो खराब श्रेणी में रहा। गांधी मैदान व समनपुरा में दिन भर धूल की स्थिति रहने से लोग परेशान रहे। संतोष जनक स्थिति वाले शहरों में राजगीर, समस्तीपुर शामिल रहे।

राजधानी के मुरादपुर में 223, तारामंडल के पास 190, राजवंशी नगर में 117 एवं पटना सिटी के शिकारपुर 85 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदेश के अलग-अलग भागों की तुलना में शिकारपुर की हवा संतोष जनक रही। मौसम विज्ञानी के अनुसार सर्द के दिनों में वायु की गुणवत्ता घटते-बढ़ते रहती है।

तापमान कम होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में धुंध की तरह दिखाई पड़ती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूलकण जमा होने लगती है।

पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।