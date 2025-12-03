पटना सहित हाजीपुर की हवा सबसे खराब, 241 पहुंचा AQI; चेक करें अपने शहर का पॉल्यूशन लेवल

Language
    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:17 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित प्रदेश के 17 शहरों की हवा बुधवार को प्रदूषित रही। राजधानी के समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 223 दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश में हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहां का एक्यूआई 241 दर्ज किया गया। जहां पीएम 2.5 स्तर तक पहुंच गया। छपरा में सबसे कम प्रदूषण स्तर 66 दर्ज किया गया।

    पटना का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। राजधानी के गांधी मैदान के आसपास का एक्यूआई 205 दर्ज किया गया। जो खराब श्रेणी में रहा। गांधी मैदान व समनपुरा में दिन भर धूल की स्थिति रहने से लोग परेशान रहे। संतोष जनक स्थिति वाले शहरों में राजगीर, समस्तीपुर शामिल रहे।

    राजधानी के मुरादपुर में 223, तारामंडल के पास 190, राजवंशी नगर में 117 एवं पटना सिटी के शिकारपुर 85 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदेश के अलग-अलग भागों की तुलना में शिकारपुर की हवा संतोष जनक रही। मौसम विज्ञानी के अनुसार सर्द के दिनों में वायु की गुणवत्ता घटते-बढ़ते रहती है।

    तापमान कम होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में धुंध की तरह दिखाई पड़ती है। गर्म हवा ऊपर उठने के साथ ठंड हवा नीचे आती है। इससे वायुमंडल में व्याप्त धूलकण जमा होने लगती है।

    पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है। शहर के अलग-अलग जगहों पर लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित रूप से होने पर हवा को स्वच्छ रखा जा सकता है।

    प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक:

    शहर AQI श्रेणी
    हाजीपुर 241 बहुत खराब 
    अररिया 175 खराब
    सासाराम 169 खराब
    गया 160 खराब
    पटना 152 खराब
    बक्सर 153 खराब
    आरा 150 खराब
    बिहारशरीफ 138 मध्यम
    बेगूसराय 136 मध्यम
    मोतिहारी 136 मध्यम
    मुजफ्फरपुर 134 मध्यम
    बेतिया 133 मध्यम
    किशनगंज 121 मध्यम
    सहरसा 116 मध्यम
    मुंगेर 116 मध्यम
    औरंगाबाद 108 मध्यम
    कटिहार 102 मध्यम
    भागलपुर 92 संतोषजनक
    सिवान 92 संतोषजनक
    राजगीर 91 संतोषजनक
    समस्तीपुर 83 संतोषजनक
    छपरा 66 संतोषजनक

    वायु गुणवत्ता की श्रेणी

    AQI मान श्रेणी रंग कोड स्वास्थ्य पर प्रभाव
    0 - 50 अच्छा
    (Good)    		 हरा न्यूनतम प्रभाव
    51 - 100 संतोषजनक
    (Satisfactory)    		 हल्का हरा थोड़ा असहज हो सकता है श्वसन रोगियों को
    101 - 200 मध्यम प्रदूषित
    (Moderate)    		 पीला श्वास संबंधी बीमारियाँ वाले लोगों को लंबे समय तक बाहर रहने पर परेशानी हो सकती है
    201 - 300 खराब
    (Poor)    		 नारंगी सभी को सांस लेने में तकलीफ, विशेषकर लंबे समय तक बाहर रहने पर
    301 - 400 बहुत खराब
    (Very Poor)    		 लाल लंबे समय तक बाहर रहने से श्वसन रोग हो सकते हैं
    401 - 450
    (कभी-कभी 500 तक)    		 गंभीर
    (Severe)    		 मैरून / गहरा लाल स्वस्थ लोगों को भी गंभीर प्रभाव, सभी के लिए आपात स्थिति