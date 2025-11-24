Bihar Air Pollution: राजधानी पटना सहित 16 शहरों की हवा प्रदूषित, हाजीपुर में AQI 200 पार

जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धुंध और ठंड में धीरे-धीरे वृद्धि होने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित रही। साेमवार को पटना सहित 16 शहरों की हवा प्रदूषित रही।

प्रदेश के हाजीपुर में 218 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया। यहां पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) यानी हवा में तैरने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण 2.5 दर्ज किया गया।

राजधानी के समनपुरा में एक्यूआई 177 दर्ज किया गया। राजधानी का औसत गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। बेगूसराय, समस्तीपुर और सिवान की हवा संताेष जनक रही।

प्रदेश के आरा, अररिया, बेगूसराय, बेतिया समेत अन्य जगहों की हवा प्रदूषित रही। राजधानी के दानापुर में 156, शेखपुरा 90, मुरादपुर 170, राजवंशी गनर 141 एवं समनपुरा में 177 एक्यूआई दर्ज किया गया।

शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एवं हवा में धूलकणों की अधिकता होने से सड़कों पर जल का छिड़काव मशीनों से किया जा रहा है। हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण की सघनता में बढ़ोतरी की संभावना है।



