    Bihar Air Pollution: राजधानी पटना सहित 16 शहरों की हवा प्रदूषित, हाजीपुर में AQI 200 पार

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    बिहार में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पटना समेत 16 शहरों की हवा खराब हो गई है। हाजीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन है। वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है।

    राजधानी पटना सहित 16 शहरों की हवा प्रदूषित, हाजीपुर में AQI 200 पार (ANI)

    जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धुंध और ठंड में धीरे-धीरे वृद्धि होने के साथ राजधानी सहित कई शहरों की हवा प्रदूषित रही। साेमवार को पटना सहित 16 शहरों की हवा प्रदूषित रही।

    प्रदेश के हाजीपुर में 218 वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया। यहां पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) यानी हवा में तैरने वाले ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण 2.5 दर्ज किया गया।

    राजधानी के समनपुरा में एक्यूआई 177 दर्ज किया गया। राजधानी का औसत गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। बेगूसराय, समस्तीपुर और सिवान की हवा संताेष जनक रही।

    प्रदेश के आरा, अररिया, बेगूसराय, बेतिया समेत अन्य जगहों की हवा प्रदूषित रही। राजधानी के दानापुर में 156, शेखपुरा 90, मुरादपुर 170, राजवंशी गनर 141 एवं समनपुरा में 177 एक्यूआई दर्ज किया गया।

    शहर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एवं हवा में धूलकणों की अधिकता होने से सड़कों पर जल का छिड़काव मशीनों से किया जा रहा है। हवा की गति कम होने के साथ प्रदूषण की सघनता में बढ़ोतरी की संभावना है।

    बिहार के शहरों में वर्तमान AQI (24 नवंबर 2025 तक)
    शहर AQI
    हाजीपुर 218
    मुंगेर 187
    अररिया 177
    गया 173
    सासाराम 171
    आरा 162
    बक्सर 149
    बेतिया 148
    पटना 145
    भागलपुर 142
    सहरसा 140
    मुजफ्फरपुर 138
    मोतिहारी 132
    बिहारशरीफ 109
    कटिहार 109
    किशनगंज 102
    सिवान 96
    समस्तीपुर 93
    बेगूसराय 78
    वायु गुणवत्ता की श्रेणी AQI मान
    अच्छा 0 - 50
    संतोषजनक 51 - 100
    मध्यम प्रदूषित 101 - 200
    खराब 201 - 300
    बहुत खराब 301 - 400
    गंभीर 401 - 450