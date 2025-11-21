Bihar Air Pollution: बिहार में बढ़ा प्रदूषण, पटना सहित 15 जिलों की हवा हुई जहरीली; हाजीपुर में AQI सबसे खराब
बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। गुरुवार को पटना समेत 15 जिलों की हवा प्रदूषित पाई गई, जिसमें हाजीपुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक 245 दर्ज किया गया। वहीं, पूर्णिया में सबसे स्वच्छ हवा रही, जिसका एक्यूआई 41 मापा गया।
जागरण संवाददाता, पटना। प्रदेश में धुंध और ठंड बढ़ने के साथ प्रदेश के कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। गुरुवार को पटना सहित 15 जिलों की हवा प्रदूषित रही।
वातावरण में सबसे ज्यादा प्रदूषण हाजीपुर में दर्ज किया गया। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 पहुंच गया। यहां पीएम 2.5 की अधिकता की वजह से हवा खराब श्रेणी में चली गई।
प्रदेश के समस्तीपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्यूआई 194 और सहरसा में 152 दर्ज किया गया। पटना की हवा भी प्रदूषित रही। यहां का औसत एक्यूआई 152 रहा। राजधानी के समनपुर में 243 एक्यूआई दर्ज किया गया।
पटना सहित 11 शहरों की हवा मध्यम श्रेणी में जबकि, पांच शहरों की हवा संतोष जनक दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे स्वच्छ हवा पूर्णिया की रही। जहां एक्यूआई 41 दर्ज किया गया।
किशनगंज के लोगों ने भी स्वच्छ हवा में सांस लिया और यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। लगातार हवा में धूलकण अधिक होने के कारण राजधानी की हवा धीरे-धीरे खराब हो रही है।
राजधानी के दानापुर (डीआरएम ऑफिस) के पास 153, पटना सिटी के शिकारपुर में 153, तारामंडल के पास 122, मुरादपुर में 146, राजवंशी नगर में 108 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया।
प्रमुख शहरों की हवा
शहर - एक्यूआई
- हाजीपुर -245
- समस्तीपुर -194
- सहरसा -178
- सासाराम -139
- बिहारशरीफ -122
- आरा -149
- गया -121
- मुजफ्फरपुर -119
- राजगीर- 118
- मुंगेर -114
- औरंगाबाद -102
- भागलपुर- 84
- किशनगंज -44
- मोतिहारी -68
वायु गुणवत्ता की श्रेणी
- अच्छा : 0-50
- संतोष जनक : 51-100
- मध्मम प्रदूषित : 101-200
- खराब : 201-300
- बहुत खराब : 301-400
- गंभीर : 401-450
