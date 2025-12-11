Language
    Air Pollution in Bihar: बिहार के 19 शहरों की हवा खराब, पटना सिटी का AQI संतोषजनक

    By Prabhat Ranjan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    बिहार के 19 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब पाया गया है। पटना सिटी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) संतोषजनक रहा। राज्य में प्रदूषण की स्थिति चिंताज ...और पढ़ें

    बिहार के 19 शहरों की हवा खराब

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में ठंड और कोहरे के डबल अटैक के बीच राजधानी सहित प्रमुख शहरों की हवा खराब हो रही है। गुरुवार को राजधानी के समनपुरा की हवा सबसे खराब रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 259 दर्ज किया गया, जबकि राजधानी के पटना सिटी शिकारपुर की हवा संतोषजनक रही। यहां का सबसे कम एक्यूआई 80 दर्ज किया गया।

    राजधानी सहित प्रदेश के 19 शहरों की हवा मध्यम दर्जे में रहा। यहां की हवा प्रदूषित रही। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के अनुसार राजधानी के दानापुर का 238, तारामंडल का 159, मुरादपुर का 116, राजवंशी नगर का 174 दर्ज किया गया।

    अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, राजगीर, सहरसा, सासाराम की हवा मध्यम दर्जे का प्रदूषित रहा। सर्द के दिनों में वायु गुणवत्ता घटते-बढ़ते रहती है।

    सर्द दिनों में तापमान कम होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कोहरे के साथ प्रदूषण और खतरनाक गैस मिश्रण बनाता है। इस कारण कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है।

    प्रदेश की भौगोलिक संरचना का असर भी शहर की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है।

    प्रमुख शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक:

    शहर AQI श्रेणी
    मुंगेर 194 बहुत खराब
    राजगीर 188 खराब
    बक्सर 181 खराब
    छपरा 181 खराब
    अररिया 178 खराब
    पटना 171 खराब
    सहरसा 169 खराब
    आरा 168 खराब
    सासाराम 167 खराब
    बिहारशरीफ 139 मध्यम
    हाजीपुर 137 मध्यम
    गया 137 मध्यम
    बेतिया 136 मध्यम
    मोतिहारी 135 मध्यम
    मुजफ्फरपुर 130 मध्यम
    भागलपुर 115 मध्यम
    किशनगंज 109 संतोषजनक
    औरंगाबाद 105 संतोषजनक
    बेगूसराय 104 संतोषजनक
    AQI मान श्रेणी स्वास्थ्य प्रभाव
    0 - 50 अच्छा
    (Good)    		 वायु गुणवत्ता संतोषजनक है, कोई स्वास्थ्य जोखिम नहीं
    51 - 100 संतोषजनक
    (Satisfactory)    		 हल्का असर हो सकता है, संवेदनशील लोग सावधानी बरतें
    101 - 200 मध्यम प्रदूषित
    (Moderate)    		 संवेदनशील लोगों को सांस की तकलीफ हो सकती है
    201 - 300 खराब
    (Poor)    		 लंबे समय तक बाहर रहने से सांस की बीमारी हो सकती है
    301 - 400 बहुत खराब
    (Very Poor)    		 स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव, सभी को सावधानी बरतनी चाहिए
    401 - 500 गंभीर
    (Severe)    		 स्वस्थ लोगों को भी गंभीर बीमारी का खतरा, बाहर न निकलें