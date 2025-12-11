Air Pollution in Bihar: बिहार के 19 शहरों की हवा खराब, पटना सिटी का AQI संतोषजनक

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में ठंड और कोहरे के डबल अटैक के बीच राजधानी सहित प्रमुख शहरों की हवा खराब हो रही है। गुरुवार को राजधानी के समनपुरा की हवा सबसे खराब रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 259 दर्ज किया गया, जबकि राजधानी के पटना सिटी शिकारपुर की हवा संतोषजनक रही। यहां का सबसे कम एक्यूआई 80 दर्ज किया गया।

राजधानी सहित प्रदेश के 19 शहरों की हवा मध्यम दर्जे में रहा। यहां की हवा प्रदूषित रही। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड (सीपीसीबी) के एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) के अनुसार राजधानी के दानापुर का 238, तारामंडल का 159, मुरादपुर का 116, राजवंशी नगर का 174 दर्ज किया गया।

अररिया, आरा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, राजगीर, सहरसा, सासाराम की हवा मध्यम दर्जे का प्रदूषित रहा। सर्द के दिनों में वायु गुणवत्ता घटते-बढ़ते रहती है। सर्द दिनों में तापमान कम होने के कारण हवा का घनत्व बढ़ता है। हवा में घनत्व के बढ़ने और तापमान कम होने के कारण प्रदूषित हवा नीचे रह जाती है। ऐसे में वह धुंध की तरह दिखती है। कोहरे के साथ प्रदूषण और खतरनाक गैस मिश्रण बनाता है। इस कारण कई स्थानों पर प्रदूषण का स्तर घटता-बढ़ता रहता है।

प्रदेश की भौगोलिक संरचना का असर भी शहर की वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। पश्चिमी हवा में व्याप्त धूलकणों की वजह से शहर की वायु गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर हो रहे निर्माण कार्य के कारण हवा का स्तर खराब होता है।