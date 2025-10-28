Language
    Bihar Chunav: नीतीश की बड़ी घोषणा, बिहार में स्‍थापित होंगे एआइ व सेमीकंडक्टर इकाइयों के क्लस्टर

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:01 PM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और सेमीकंडक्टर इकाइयों के क्लस्टर स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य को एक तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने और शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    Hero Image

    मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उड़ीसा, कर्नाटक एवं गुजरात की तर्ज पर बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तथा सेमीकंडक्टर की विनिर्माण इकाइयों के क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़कर बिहार में भी चिप निर्माण, पैकेजिंग व डिजाइन यूनिट आदि स्थापित की जाएंगी। इससे उच्च तकनीकी रोजगार, निवेश वृद्धि और औद्योगिक रूपांतरण को बढ़ावा मिलेगा। इन सब के लिए औद्योगिक कारिडोर, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन आवश्यक है, जो अब बिहार में उपलब्ध हैं।

    नवरत्‍न कंपनियों के माध्‍यम से होगी स्‍थापना

    मुख्यमंत्री ने लिखा कि भारत सरकार के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां जैसे महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न उपक्रमों के माध्यम से बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इससे बिहार में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।बिहार के उद्यमी और निवेशक जो देश के विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उद्योग चला रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित कर राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिहार में नये उद्योग स्थापित होंगे एवं रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

    बेहतर एवं दक्ष वित्‍तीय प्रबंधन 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार न सिर्फ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे रही है बल्कि सभी कर्मियों को समय पर वेतन और पेंशन भी दी जा रही है। इसके लिए बेहतर एवं दक्ष वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि एक तरफ तो युवाओं को पर्याप्त नौकरी एवं रोजगार मिलता रहे तथा दूसरी तरफ विकास की योजनाओं हेतु राशि की कमी न हो एवं हमारा बिहार देश में सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल हो सके। आज कल कुछ लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं। जब 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो उन्होंने युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया और राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अनुरोध है कि लोग किसी भ्रम में नहीं रहें। हमारी सरकार ने जो आपके लिए काम किए हैं, उसे याद रखिए। आगे भी हमलोग ही काम करेंगे। हमलोग जो कहते हैं, वह पूरा करते हैं।

    पहला निश्‍चय रोजगार का 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के आगे के कार्यक्रमों में भी सबसे पहला निश्चय युवाओं को रोजगार देने का ही रहेगा। हमलोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए अब मजबूरी में राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में औद्योगीकरण ने रफ्तार पकड़ी है। एनडीए की डबल इंजन सरकार की दुगुनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाये जायेंगे। ''मेक इन इंडिया'' के तहत रक्षा मंत्रालय एवं रक्षा हथियारों के उत्पादकों से समन्वय कर बिहार में रक्षा उपकरणों एवं हथियारों के निर्माण के लिये बिहार डिफेंस इन्डस्ट्रियल कारिडोर की स्थापना की जायेगी। इसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
