राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि उड़ीसा, कर्नाटक एवं गुजरात की तर्ज पर बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) तथा सेमीकंडक्टर की विनिर्माण इकाइयों के क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़कर बिहार में भी चिप निर्माण, पैकेजिंग व डिजाइन यूनिट आदि स्थापित की जाएंगी। इससे उच्च तकनीकी रोजगार, निवेश वृद्धि और औद्योगिक रूपांतरण को बढ़ावा मिलेगा। इन सब के लिए औद्योगिक कारिडोर, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, हाई क्वालिटी पावर सप्लाई, जल प्रबंधन एवं कुशल मानव संसाधन आवश्यक है, जो अब बिहार में उपलब्ध हैं।

नवरत्‍न कंपनियों के माध्‍यम से होगी स्‍थापना मुख्यमंत्री ने लिखा कि भारत सरकार के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां जैसे महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न उपक्रमों के माध्यम से बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इससे बिहार में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा तथा स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।बिहार के उद्यमी और निवेशक जो देश के विभिन्न राज्यों में सफलतापूर्वक उद्योग चला रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित कर राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बिहार में नये उद्योग स्थापित होंगे एवं रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

बेहतर एवं दक्ष वित्‍तीय प्रबंधन मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी सरकार न सिर्फ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे रही है बल्कि सभी कर्मियों को समय पर वेतन और पेंशन भी दी जा रही है। इसके लिए बेहतर एवं दक्ष वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि एक तरफ तो युवाओं को पर्याप्त नौकरी एवं रोजगार मिलता रहे तथा दूसरी तरफ विकास की योजनाओं हेतु राशि की कमी न हो एवं हमारा बिहार देश में सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल हो सके। आज कल कुछ लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं। जब 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो उन्होंने युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया और राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका अनुरोध है कि लोग किसी भ्रम में नहीं रहें। हमारी सरकार ने जो आपके लिए काम किए हैं, उसे याद रखिए। आगे भी हमलोग ही काम करेंगे। हमलोग जो कहते हैं, वह पूरा करते हैं।