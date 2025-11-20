Bihar Government: अंचलाधिकारियों को निलंबन की चेतावनी, वीएलई के बैठने की व्यवस्था का आदेश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अंचलाधिकारियों को वीएलई के बैठने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन न करने पर 28 नवंबर तक अंचलाधिकारियों को निलंबित करने की चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारियों को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के अंचलाधिकारी विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के एक छोटे आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस साल 30 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था।
इसमें कहा गया था कि सभी अंचल कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर में तैनात किए गए वीएलई के बैठने की जगह उपलब्ध कराए जाएं। ये वीएलई ऑनलाइन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए अंचलों में तैनात किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव के स्तर से 18 नवंबर को भी इसके लिए एक आदेश जारी किया गया। इसमें भी जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसी संदर्भ में अपर मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को भी एक आदेश जारी किया गया है। यह जिलाधिकारियों को संबोधित है।
इसमें सख्त हिदायत दी गई है कि अगर 28 नवंबर तक जगह उपलब्ध नहीं कराया गया तो संबंधित अंचलाधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा।
जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे 28 नवंबर को अनुपालन रिपोर्ट भेजें। जगह उपलब्ध न कराने वाले अंचलाधिकारियों के विरूद्ध निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा करें।
पत्र के मुताबिक अधिसंख्य अंचलों ने अबतक आदेश का पालन नहीं किया है।जहां जगह उपलब्ध कराई गई है, वह रैयतों के पहुंचने के लिए सुगम नहीं है। इससे विभागीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।