Bihar Government: अंचलाधिकारियों को निलंबन की चेतावनी, वीएलई के बैठने की व्यवस्था का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के अंचलाधिकारी विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के एक छोटे आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस साल 30 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें कहा गया था कि सभी अंचल कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर में तैनात किए गए वीएलई के बैठने की जगह उपलब्ध कराए जाएं। ये वीएलई ऑनलाइन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए अंचलों में तैनात किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव के स्तर से 18 नवंबर को भी इसके लिए एक आदेश जारी किया गया। इसमें भी जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इसी संदर्भ में अपर मुख्य सचिव की ओर से गुरुवार को भी एक आदेश जारी किया गया है। यह जिलाधिकारियों को संबोधित है।