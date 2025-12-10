Bihar News: कक्षा एक से आठवीं तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डेट

जागरण संवाददाता, पटना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राज्य सरकारी विद्यालयों में होने वाले कक्षा एक से आठवीं तक द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा की तिथि जारी की है। स्कूलों में द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर से होगी। इससे संबंधित पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा दो पालियों में होगी।

पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर एक बजे से तीन बजे तक होगी। कक्षा एक और दाे के बच्चों का द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा के तहत मूल्यांकन मौखिक होगा। मौखिक मूल्यांकन विद्यालय के वर्ग शिक्षक करेंगे।