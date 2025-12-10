Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar News: कक्षा एक से आठवीं तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डेट

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:09 PM (IST)

    राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना ने कक्षा एक से आठवीं तक की द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 15 दिसंबर से दो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पटना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने राज्य सरकारी विद्यालयों में होने वाले कक्षा एक से आठवीं तक द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा की तिथि जारी की है। स्कूलों में द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 15 दिसंबर से होगी। इससे संबंधित पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है। परीक्षा दो पालियों में होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर एक बजे से तीन बजे तक होगी। कक्षा एक और दाे के बच्चों का द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा के तहत मूल्यांकन मौखिक होगा। मौखिक मूल्यांकन विद्यालय के वर्ग शिक्षक करेंगे।

    कक्षा तीन से आठवीं तक के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी। कक्षा एक से आठ तक के बच्चों की परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्न पत्रों को ई -शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

    परीक्षा अवधि में पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

    परीक्षा कार्यक्रम

    तिथि प्रथम पाली द्वितीय पाली
    15 दिसंबर पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान
    (कक्षा तीन से आठ)    		 भाषा (हिन्दी या उर्दू)
    कक्षा एक और दो के लिए मौखिक परीक्षा
    16 दिसंबर हिन्दी या उर्दू अहिन्दी भाषी के लिए हिन्दी
    (कक्षा तीन से आठ)
    17 दिसंबर गणित
    (कक्षा तीन से पांच)    		 गणित
    (कक्षा छह से आठ)
    18 दिसंबर अंग्रेजी
    (कक्षा तीन एवं पांच)    		 अंग्रेजी
    (कक्षा छह से आठ)
    20 दिसंबर गणित
    (कक्षा एक एवं दो, मौखिक परीक्षा)    		 अंग्रेजी
    (कक्षा एक एवं दो, मौखिक परीक्षा)
    22 दिसंबर विज्ञान
    (कक्षा छह से आठ)    		 संस्कृत
    (कक्षा छह से आठ)