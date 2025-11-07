Language
    Bihar Teacher News: 2.5 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने सैलरी को लेकर जारी किया नया आदेश

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 08:15 PM (IST)

    बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग ढाई लाख स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले सप्ताह तक वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से लाभ देने का आदेश दिया है। नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य था। सरकार विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ देगी, जिसमें बकाया वेतन वृद्धि भी शामिल है।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के करीब ढाई लाख शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ अगले सप्ताह तक मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से इसका लाभ देने का आदेश सभी जिलों को दिया है।

    बता दें कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होना अनिवार्य किया गया था। इस परीक्षा में करीब दो लाख 45 हजार शिक्षकों ने सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा पास किया है।

    जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं उन्हें सरकार ने विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है।

    चुनाव की वजह से इसमें विलंब हुआ है, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने है उन्हें वेतन के साथ ही बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

    इसी तरह तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सक्षमता परीक्षा उतीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।