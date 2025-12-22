बेंगलुरु में ‘विकसित बिहार @2047’ बना चर्चा का केंद्र, निवेश और उद्यमिता को लेकर दिखा वैश्विक उत्साह

जागरण संवाददाता, पटना। बेंगलुरु में आयोजित बिहार @2047 विज़न कॉन्क्लेव (सीजन–3) ने विकसित बिहार की परिकल्पना को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। उद्योग, निवेश, स्टार्ट-अप और सामाजिक सहभागिता को केंद्र में रखकर हुए इस आयोजन में देश-विदेश से आए प्रतिभागियों की बड़ी मौजूदगी ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत सुधार, संस्थागत सहयोग और प्रशासनिक संवेदनशीलता के माध्यम से एक मजबूत और निवेशक-अनुकूल औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य को निवेशकों, उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (बीआईएसएफ) के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य उद्योगों, निवेशकों और उद्यमियों को सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल प्रदान करना है।

उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की खुले मंच से सराहना करते हुए कहा कि वे समाज के लिए समर्पित विरले अधिकारियों में से हैं। मंत्री ने कहा कि विकास वैभव की सोच, सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक प्रतिबद्धता बिहार के लिए प्रेरणास्रोत है।

इस अवसर पर विकास वैभव ने कहा कि विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने उद्यमिता, स्टार्ट-अप और नागरिक सहभागिता को आर्थिक विकास की रीढ़ बताया और आगामी बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 (हैदराबाद और नई दिल्ली) में भागीदारी का आह्वान किया।