बिहार में वोटिंग के दूसरे दिन भोजपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, पथराव में आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता,आरा (भोजपुर)। Bihar Election 2025: भोजपुर जिले के चौरी थाना क्षेत्र के दुल्लमचक गांव में मतदान के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई।



जानकारी के अनुसार, ग्रामीण गांव में आए गुलजारपुर निवासी दो हथियारबंद संदिग्धों को पकड़कर उनकी पिटाई कर रहे थे।

इसी दौरान जब पुलिस संदिग्धों को भीड़ से छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीण पुलिस से उलझ गए। नोंकझोंक के बीच दोनों संदिग्ध मौके से फरार हो गए।

इस पर नाराज ग्रामीणों ने संदिग्धों को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। हमले में एक दारोगा और चौकीदार घायल हो गए।

भीड़ ने दो-तीन निजी वाहनों के साथ-साथ आधा दर्जन पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए।



घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ के.के. सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। झड़प के दौरान भागे संदिग्धों के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद की गई है।



बताया जा रहा है कि मतदान के दिन भी गुरुवार को गांव में चुनावी रंजिश को लेकर झड़प हुई थी। जिसके बाद से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी।