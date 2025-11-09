देखो अपना देश: सहरसा से शुरू होगी 'भारत गौरव पर्यटन ट्रेन', 13 दिनों में दक्षिण के प्रमुख तीर्थों का दर्शन

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने यात्रियों के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक रेल यात्रा की घोषणा की है। इसके तहत ‘भारत गौरव पर्यटक ट्रेन’ के अंतर्गत तैयार किया गया यह विशेष पैकेज “दक्षिण भारत यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग दर्शन” 5 दिसंबर से आरंभ होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह यात्रा 12 रात और 13 दिनों की होगी, जिसमें श्रद्धालु दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के दर्शन कर सकेंगे। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत सहरसा से हो रही है। इस ट्रेन में छह सौ सीटें हैं।

बोर्डिंग और डिबार्किंग की सुविधा सहरसा, सुपौल, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, दिलदारनगर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज और चित्रकूट स्टेशनों से उपलब्ध कराई जाएगी।



IRCTC के आंचलिक कार्यालय कोलकाता के मुख्य पर्वेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इस यात्रा कार्यक्रम में तिरुपति का बालाजी मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी का विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी मंदिर, त्रिवेंद्रम का पद्मनाभस्वामी मंदिर तथा आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शामिल हैं।

इन स्थलों के दर्शन से यात्रियों को दक्षिण भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता का गहन अनुभव मिलेगा। यह योजना भारत सरकार की ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल के अंतर्गत तैयार की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना और श्रद्धालुओं को धार्मिक पर्यटन से जोड़ना है। सभी पैकेजों में रेल यात्रा, होटल आवास, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण, सुरक्षा, बीमा तथा IRCTC की विशेष मेजबानी शामिल है।