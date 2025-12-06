Language
    BGCL: बिहार की इस कंपनी को हुआ 29.77 करोड़ का लाभ, अब निवेशकों की भरेगी जेब

    By Arun Ashesh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:50 PM (IST)

    बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (BGCL) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 29.77 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। इस लाभ से निवेशकों को लाभांश दिया जाएगा, जिससे उन्हें ...और पढ़ें

    बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड को हुआ लाभ। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड ( BGCL ) ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अपना पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है। 30 सितंबर 2025 को समाप्त अर्धवार्षिक अवधि के लिए बीजीसीएल ने 29.77 करोड़ का लाभ कर भुगतान के बाद दर्ज किया है।

    BGCL ने 270.64 करोड़ की पूंजी के आधार पर यह प्रदर्शन किया है। कंपनी की विज्ञप्ति के अनुसार यह मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है ।

    निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार को लाभांश वितरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए अधिकृत किया है।

    शनिवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और निरंतर परिचालन प्रगति को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर रु . 0.50 का अंतरिम लाभांश स्वीकृत किया है।

    यह 10 रुपये के अंकित मूल्य का पांच है। कुल लाभांश भुगतान 33.74 करोड़ होगा। इसे लाभांश भुगतान नियम, 2014 के प्रविधानों के अनुसार शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

    मालूम हो कि बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड की स्थापना राज्य में संचरण की परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिचालन के लिए हुई थी। यह कम्पनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड तथा पावर ग्रिड कम्पनी लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इस वित्तीय वर्ष के लाभांश का वितरण 50 :50 के अनुपात में दोनों कंपनियों के बीच किया जाएगा।