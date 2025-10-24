पटना के बेउर जेल में ताबड़तोड़ छापामारी; 5 पुराने कीपैड मोबाइल फोन और ईयरफोन बरामद
एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में बेउर जेल में छापेमारी की गई। तलाशी में पांच पुराने कीपैड मोबाइल और एक ईयरबड बरामद हुआ। ये मोबाइल जमीन में गड़े हुए थे, जिनमें सिम और बैटरी नहीं थी। जेल से अपराध की साजिश रचने की घटनाओं के बाद यह कार्रवाई की गई। 14 कैदियों को भागलपुर जेल में स्थानांतरित किया गया है, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
जागरण संवाददाता, पटना। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार की सुबह आदर्श कारा, बेऊर में संयुक्त टीम ने छापेमारी की। ढाई तक हुई इस छापेमारी में सजायाफ्ता एवं अन्य बंदियों से पूछताछ के साथ ही हरेक के सेल की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान पांच पुराने कीपैड मोबाइल, कुछ ईयरबड्स बरामद किया गया। इसमें कुछ खराब हो चुके मोबाइल को जमीन में गाड़कर रखा गया था। हालांकि उसमें सिम और बैट्री नहीं थे। इस मामले में बेऊर थाने में अज्ञात के खिलाफ केस किया गया है।
कारागार से संचालित किये जाने की सूचना के सत्यापन एवं अपराध की रोकथाम को लेकर एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम का गठन किया गया। टीम सुबह करीब करीब 4:35 बजे बेऊर जेल पहुंची थी। टीम में सिटी एसपी, डीएसपी सहित बेऊर थाने की पुलिस भी मौजूद रही।
छापेमारी के दौरान गंगा खंड के बाहर जमीन के नीचे से पांच कीपैड मोबाईल फोन (सीम एवं बैट्री रहित) बरामद हुए। एक सेल के वेंटिलेशन खिड़की के पीछे से एक पुराना ईयर बड भी जब्त किया गया। इस दौरान कई बंदियों से पूछताछ की गई। छापेमारी अभियान सुबह 7:05 बजे तक चला।
बेऊर जेल के अंदर से अपराध का षडयंत्र रचने की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में एक बैंक अधिकारी और स्कूल संचालक को धमकी और रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें जेल में बंद कुख्यात के इशारे पर बाहर बैठे उसके गुर्गों ने फोन किया था।
संगीन मामलों में बंद 14 कैदियों का दूसरे जेल में स्थानांतरण
आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और आगामी चुनाव के मद्देनजर बेऊर जेल में बंद 14 कैदियों को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर भेज दिया गया। इसके साथ ही अन्य संदिग्ध कैदियों के स्थानांतरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि या आगामी चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास की किसी भी आशंका को पूर्णतः विफल किया जा सके।
एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि स्थानांतरित किए गए ज्यादातर अपराधी हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के आरोपित हैं। जिन 14 कैदियों को विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर भेजा गया उनके कुख्यात रवि गोप, चर्चित गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड का आरोपित तौसिफ रजा उर्फ बादशाह, नियाज अहमद, माजिद खान उर्फ डीडी, विजय कांत पांडेय, शंकर राय शाहबाज उर्फ शौकत, राजेश यादव, रौशन शर्मा, उमेश यादव, विजय साहनी, मो. राजा, मो. दानिश और मोनू कुमार हैं।
कुख्यात रवि के खिलाफ कदमकुआं, पीरबहोर और फुलवारीशरीफ थाने में करीब 16 केस दर्ज है। बीते अप्रैल महीने में रवि के वार्ड से मोबाइल बरामद किया गया था।
