    आज बेगूसराय पर टिकीं सबकी निगाहें, जदयू प्रत्याशी के माता-पिता से जुड़ा मामला

    By Manish kumarEdited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    आज बेगूसराय सबकी निगाहों में है क्योंकि मामला जदयू प्रत्याशी के माता-पिता से जुड़ा है। इस घटनाक्रम से चुनाव पर असर पड़ने की संभावना है। सभी राजनीतिक दल और जनता इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

    जदयू प्रत्याशी के माता-पिता


    जागरण संवाददाता, पटना। आज पूरे प्रदेश की निगाहें बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हैं। कारण है पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति से जुड़ा वह मामला, जिसमें आज शुक्रवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा।

    गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण कांड की जांच के क्रम में सीबीआई ने 17 अगस्त 2018 को मंजू वर्मा के पटना और बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित अर्जुनटोल आवास पर एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान सीबीआई को घर से एक हथियार और 50 कारतूस मिले थे, जिन्हें स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया था।

    इस मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 143/18) की गई थी, जिसमें भादवि की धारा 25(1)(A), 26 और 35 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायालय का फैसला आने वाला है।

    दिलचस्प बात यह है कि जदयू ने इसी विधानसभा क्षेत्र से मंजू वर्मा के पुत्र अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में फैसले से न केवल वर्मा परिवार, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य की नजरें बेगूसराय पर टिकी हैं।