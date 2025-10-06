तारीखों की घोषणा के पहले नीतीश कार्यकर्ता संवाद में गए, आधारभूत संरचनाओं से जुड़े कार्यक्रम में भी रहे सक्रिय

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा से पहले कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया गया और महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को राशि हस्तांतरित की गई। मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कई नई योजनाओं की जानकारी दी।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पूरे दिन अपने को सक्रिय रखा। मुजफ्फरपुर के सकरा में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर पर मेट्रो रेल के परिचालन का आरंभ किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए के हिसाब से 2100 रुपए अंतरित किए। जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण , उद्योग तथा ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव की तारीखों की घोषणा के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के सकरा में एनडीए कार्यकर्ता संवाद को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में थे। उन्होंने कहा कि हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को फायदा मिलेगा। इस क्रम में प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि बढ़ाने व जीविका दीदियों के लिए शुरू नयी सहूलियतों का जिक्र किया।

मु्ख्यमंत्री पूरे दिन आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास में लगे रहे। उन्होंने पटना मेट्रो के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद पटना अब देश के उन शहरों में शामिल हो गया है जहां मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध हो गयी है। इसके बाद वह विकास भवन गए जहां उन्होंने रुकनपुरा से पटना जंक्शन तक भूमिगत मेट्रो स्टेशन के सुरंग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष से ऊर्जा, जल संसाधन व पथ निर्माण विभाग की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। ऊर्जा विभाग की 5847.66 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 264 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। वहीं 3238.39 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली योजनाओं का कार्यारंभ किया।