    Bihar Board BBOSE Exam: बीबोस 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डेट

    By Ravi Kumar(patna) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:44 PM (IST)

    बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीबोस 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 9 दिसंबर से और 10वीं की 15 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा जून 2025 तथा द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) दिसंबर परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

    12वीं सैद्धांतिक परीक्षा नौ दिसंबर से शुरू होगी, जो 24 दिसंबर तक दो पाली में आयोजित होगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा पांच से आठ दिसंबर तक चलेगी। 10वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी, जो 23 दिसंबर को समाप्त होगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा छह से नौ दिसंबर तक आयोजित होगी।

    सैद्धांतिक परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। 10वीं व 12वीं की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक चलेगी। सभी पालियों में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा

    दोनों पालियों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ से 30 मिनट अर्थात आधा घंटा पहले तक ही दिया जाएगा।

    प्रथम पाली की परीक्षा जो 9.30 बजे से शुरू होगी उसके लिए नौ बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे से शुरू होगी, इसके लिए दोपहर 1.30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    12वीं का परीक्षा कार्यक्रम

    परीक्षा तिथि एवं विषय सूची
    परीक्षा तिथि प्रथम पाली द्वितीय पाली
    9 दिसंबर मैथिली, बंग्ला मगही
    11 दिसंबर हिंदी अंग्रेजी
    12 दिसंबर गणित रसायन विज्ञान
    15 दिसंबर जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान
    16 दिसंबर भूगोल इतिहास
    17 दिसंबर संस्कृत, अरबी मनोविज्ञान
    18 दिसंबर अर्थशास्त्र गृहविज्ञान
    19 दिसंबर राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र
    20 दिसंबर योग एवं शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान
    22 दिसंबर संगीत चित्रकला
    23 दिसंबर व्यवसाय अध्ययन शिक्षाशास्त्र, दर्शनशास्त्र
    24 दिसंबर उर्दू लेखाशास्त्र, भोजपुरी

    10वीं का परीक्षा कार्यक्रम

    परीक्षा तिथि एवं विषय सूची
    परीक्षा तिथि प्रथम पाली द्वितीय पाली
    15 दिसंबर विज्ञान चित्रकला
    16 दिसंबर गृह विज्ञान सामाजिक विज्ञान
    17 दिसंबर अंग्रेजी गणित
    18 दिसंबर हिंदी भारतीय संस्कृति एवं विरासत
    19 दिसंबर योग एवं शारीरिक शिक्षा बेसिक कंप्यूटर
    20 दिसंबर उर्दू संस्कृत
    22 दिसंबर व्यवसाय अध्ययन मैथिली
    23 दिसंबर भोजपुरी व बांग्ला अरबी व फारसी