Bihar Board BBOSE Exam: बीबोस 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डेट

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा जून 2025 तथा द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) दिसंबर परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

12वीं सैद्धांतिक परीक्षा नौ दिसंबर से शुरू होगी, जो 24 दिसंबर तक दो पाली में आयोजित होगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा पांच से आठ दिसंबर तक चलेगी। 10वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी, जो 23 दिसंबर को समाप्त होगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षा छह से नौ दिसंबर तक आयोजित होगी।

सैद्धांतिक परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। 10वीं व 12वीं की पहली पाली की परीक्षा सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5.15 बजे तक चलेगी। सभी पालियों में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न को पढ़ने व समझने के लिए दिया जाएगा

दोनों पालियों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ से 30 मिनट अर्थात आधा घंटा पहले तक ही दिया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा जो 9.30 बजे से शुरू होगी उसके लिए नौ बजे तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे से शुरू होगी, इसके लिए दोपहर 1.30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।