    बाढ़ में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर, खगड़िया के युवक की मौत

    By Braj Kishore Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    बाढ़ के बेलछी थाना क्षेत्र के रासबाग में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में खगड़िया जिले के सत्यम केवट की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। सत्यम मोगलचक ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर

    संवाद सहयोगी, बाढ़। अनुमंडल के बेलछी थाना क्षेत्र के रासबाग में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ दो बाइकों के बीच हुई भीषण आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान खगड़िया जिले के निवासी सत्यम केवट के रूप में हुई है।

    बेलछी थानाध्यक्ष ने बताया कि सत्यम अपने एक रिश्तेदार के घर मोगलचक गांव आया हुआ था। इसी दौरान रासबाग के पास उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। एक बाइक पर दो लोग सवार थे, जबकि दूसरी पर एक व्यक्ति था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सत्यम की जान चली गई।

    दुर्घटना में शामिल दूसरी बाइक पर सवार युवक बाघाटिला के बताए जा रहे हैं। वे दोनों भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 

    शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया। पुलिस ने मृतक सत्यम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना की खबर मिलते ही मोगलचक में रह रहे रिश्तेदारों और खगड़िया स्थित परिजनों में कोहराम मच गया है।