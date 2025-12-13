बाढ़ में दो बाइकों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर, खगड़िया के युवक की मौत

संवाद सहयोगी, बाढ़। अनुमंडल के बेलछी थाना क्षेत्र के रासबाग में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ दो बाइकों के बीच हुई भीषण आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान खगड़िया जिले के निवासी सत्यम केवट के रूप में हुई है।

बेलछी थानाध्यक्ष ने बताया कि सत्यम अपने एक रिश्तेदार के घर मोगलचक गांव आया हुआ था। इसी दौरान रासबाग के पास उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। एक बाइक पर दो लोग सवार थे, जबकि दूसरी पर एक व्यक्ति था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सत्यम की जान चली गई।

दुर्घटना में शामिल दूसरी बाइक पर सवार युवक बाघाटिला के बताए जा रहे हैं। वे दोनों भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।