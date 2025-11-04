Language
    छठ से लौट रहे डॉक्टर की कार दुर्घटनाग्रस्त, पत्नी की मौत

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:36 AM (IST)
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:36 AM (IST)

    पटना से मिली खबर के अनुसार, छठ मनाकर लौट रहे डॉक्टर की कार बरेली में ट्रक से टकरा गई, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। दुर्घटना दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हुई। पुलिस के अनुसार, तेज गति और ट्रक चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। डॉक्टर राकेश कुमार अपने परिवार के साथ छठ मनाने बिहार गए थे।

    बरेली में ट्रक से टकराई कार

    डिजिटल डेस्क, पटना। छठ मनाकर बिहार से लौट रहे राजश्री मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की कार रविवार रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर खड़े ट्रक में आ घुसी।

    दुर्घटना में डाक्टर की पत्नी की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भाग गया।

    प्रथम दृष्टया माना जा रहा कि कार की तीव्र गति व ट्रक चालक की लापरवाही के कारण जानलेवा दुर्घटना हुई।

    मूलरूप से बिहार के शेखपुरा निवासी डा. राकेश कुमार राजश्री मेडिकल कॉलेज में तैनात होने पर यहीं रहने लगे। पुलिस के अनुसार, वह छठ मनाने के लिए परिवार समेत बिहार गए थे।

    त्योहार मनाने के बाद डॉ राकेश कुमार, पत्नी रश्मि, बेटी व माता-पिता के साथ बरेली लौट रहे थे। रविवार देर रात उनकी कार बिथरी चैनपुर के आलमपुर गांव के पास पहुंची थी।

    वहां हाईवे किनारे खड़े ट्रक को वह देख नहीं सके और कार उसमें जा घुसी। भीषण टक्कर में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

    अन्य वाहन चालकों की सूचना पर पहुंची बिथरीचैनपुर थाना पुलिस ने सभी को क्षतिग्रस्त कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने रश्मि को मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ट्रक चालक को तलाश रही है।

