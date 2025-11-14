Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bankipur vidhan sabha Chunav Result: बांकीपुर का क्या बदलेगा इतिहास? आज होगा फैसला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:42 AM (IST)

    Bankipur  election Result:बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार BJP ने नितिन नबीन को उम्मीदवार बनाया। वहीं RJD ने रेखा को उम्मीदवार बनाया। जनसुराज पार्टी की वंदना कुमारी भी चुनावी मैदान में हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बांकीपुर विधानसभा चुनाव रिजल्ट।

    डिजिटल डेस्क, बांकीपुर (पटना)। Bankipur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 06 नवंबर को मतदान हुआ था। बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार BJP ने नितिन नबीन को उम्मीदवार बनाया। वहीं RJD ने रेखा को उम्मीदवार बनाया। जनसुराज पार्टी की वंदना कुमारी भी चुनावी मैदान में हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bankipur Chunav result अपडेट-

    नितिन नबीन (भाजपा)-
    रेखा कुमारी (RJD)-
    वंदना कुमारी (JSP)-

    बांकीपुर सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम में BJP के नितिन नबीन ने जीत हासिल की थी। बांकीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 39036 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा को हराया था। बांकीपुर में 2020 के चुनाव में 35.91% मतदान हुआ था। चुनाव में 59.05% वोट पाकर BJP नंबर 1 रही थी।