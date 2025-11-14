बाल दिवस पर गुलजार रहेंगे शहर के पर्यटन स्थल, पटना म्यूजियम-तारामंडल और अन्य जगहों पर टिकट फ्री एंट्री

जागरण संवाददाता, पटना। बाल दिवस के मौके पर शुक्रवार को शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थल बच्चों से गुलजार रहेंगे। बिहार संग्रहालय से लेकर पटना संग्रहालय, तारामंडल, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र, बापू टावर, विभिन्न पार्क, पटना जू समेत अन्य स्थानों पर बच्चों को प्रवेश में टिकट दर पर छूट मिलेगी।

कई जगहों पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से प्रेरणा देने को लेकर बापू टावर में शैक्षिणक संस्थानों के माध्यम से आने वाले छात्र समूहों को मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा।

यहां पर बच्चों को डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए गांधीजी के स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसा के संदेश को समझने का अवसर मिलेगा। समूह में आनेवाले बच्चों को खास रियायत दी जाएगी। इसे देखते हुए कई स्कूलों की ओर से बच्चों को जू, संग्रहालय, बापू टावर, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र आदि में भ्रमण