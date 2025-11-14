Language
    बाल दिवस पर गुलजार रहेंगे शहर के पर्यटन स्थल, पटना म्यूजियम-तारामंडल और अन्य जगहों पर टिकट फ्री एंट्री

    By Prabhat Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:22 AM (IST)

    बाल दिवस के मौके पर पटना के पर्यटन स्थल गुलजार रहेंगे। पटना म्यूजियम और तारामंडल जैसे स्थानों पर बच्चों के लिए मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था की गई है। म्यूजियम में विशेष प्रदर्शनियां और तारामंडल में खगोलीय जानकारी दी जाएगी। अन्य पर्यटन स्थलों पर भी विशेष छूट मिलेगी।

    शहर के पर्यटन स्थलों में प्रवेश पर आज बच्चों को मिलेगी छूट

    जागरण संवाददाता, पटना। बाल दिवस के मौके पर शुक्रवार को शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थल बच्चों से गुलजार रहेंगे। बिहार संग्रहालय से लेकर पटना संग्रहालय, तारामंडल, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र, बापू टावर, विभिन्न पार्क, पटना जू समेत अन्य स्थानों पर बच्चों को प्रवेश में टिकट दर पर छूट मिलेगी।

    कई जगहों पर बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से प्रेरणा देने को लेकर बापू टावर में शैक्षिणक संस्थानों के माध्यम से आने वाले छात्र समूहों को मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा।

    यहां पर बच्चों को डिजिटल प्रदर्शनी के जरिए गांधीजी के स्वतंत्रता संग्राम और अहिंसा के संदेश को समझने का अवसर मिलेगा। समूह में आनेवाले बच्चों को खास रियायत दी जाएगी। इसे देखते हुए कई स्कूलों की ओर से बच्चों को जू, संग्रहालय, बापू टावर, श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र आदि में भ्रमण

    इतिहास से रूबरू होंगे बच्चे

    बिहार और पटना संग्रालय में देश की समृद्ध इतिहास और संस्कृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। यहां छात्र स्कूल या कालेज आइडी दिखाने पर टिकट में छूट प्राप्त कर सकेंगे।

    बिहार संग्रहालय में म्यूजियम बिनाले के तहत लगाई गई प्रदर्शनी जैसे घर जो पीछे छूट गया, शक्ति आदि प्रदर्शनी बच्चों को आकर्षित करेगी। श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में साइंस ऑन स्फेयर और रोमांचक साइंस शो आयोजित किए जाएंगे।

    विज्ञान से जुड़े क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को प्रवेश मुफ्त में मिलेगा। तारामंडल में आकर्षक थ्रीडी और वीआर शो बच्चों को को अंतरिक्ष के रहस्यों से परिचित कराएंगे। शो का टिकट फुल होने पर बच्चों को मुफ्त में अंतरिक्ष गैलरी घुमाया जाएगा।